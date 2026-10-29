Enti locali, a Ravenna il confronto nazionale sulle riforme della Pubblica amministrazione: oltre 600 iscritti

Come cambieranno i bilanci dei Comuni con la prossima Legge di Bilancio? Quali sfide attendono gli enti locali nella gestione delle risorse pubbliche, degli investimenti del PNRR e delle società partecipate? Sono alcuni dei temi al centro del convegno nazionale di Ancrel, in programma sabato 31 ottobre al Palazzo dei Congressi di Ravenna, che registra già oltre 600 iscrizioni tra partecipanti in presenza e online.

L’appuntamento, dal titolo “Nuovi assetti e riforme nella Pubblica Amministrazione locale”, si svolgerà dalle 8.30 alle 13.30 ed è organizzato dall’Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali, presieduta dal ravennate Marco Castellani, in collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ravenna, guidato da Chiara Ruffini.

Il convegno, giunto alla 36ª edizione, sarà un’occasione di confronto tra istituzioni, professionisti ed esperti sulle trasformazioni che interessano la pubblica amministrazione e sulla gestione dei conti pubblici.

«L’evento annuale di Ancrel è un’occasione per prepararsi alle novità previste dalla nuova Legge di Bilancio in materia di finanza pubblica – sottolinea Marco Castellani, presidente Ancrel –. Quest’anno abbiamo scelto una formula nuova con tavole rotonde dedicate ai temi più scottanti: dalla capacità di finanziare i servizi alla realizzazione delle opere pubbliche, dalla gestione delle società partecipate alla trasparenza delle scelte amministrative».

Cinque tavole rotonde sui temi della finanza pubblica

Dopo i saluti istituzionali, ai quali interverranno, tra gli altri, Wanda Ferro, sottosegretaria al Ministero dell’Interno, Alessandro Barattoni, sindaco di Ravenna, e Valentina Palli, presidente della Provincia di Ravenna, il programma entrerà nel vivo con gli interventi di rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell’Interno, della Corte dei conti e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, insieme a esponenti delle autonomie locali, del mondo accademico e delle professioni.

Cinque le tavole rotonde previste, dedicate alla finanza locale e alle novità della Legge di Bilancio 2027, all’attuazione degli investimenti del PNRR e ai relativi controlli, alla riforma contabile Accrual, al Testo unico sulle società partecipate a dieci anni dalla sua introduzione e alla riforma della Corte dei conti, con particolare attenzione all’evoluzione dei controlli e alle responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche.

Nel corso della mattinata si terrà anche la premiazione della nona edizione del Premio Antonino Borghi, dedicato agli studi sulla revisione negli enti locali.

Due giornate di incontri a Ravenna

Il convegno sarà preceduto, venerdì 30 ottobre, dall’Assemblea nazionale Ancrel. Le due giornate porteranno in città professionisti provenienti da tutta Italia, offrendo anche un’occasione per far conoscere il patrimonio storico e culturale ravennate, nel segno del messaggio “Una città, molte voci”.

La partecipazione al convegno è gratuita, sia in presenza sia online, con iscrizione obbligatoria. L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ravenna curerà il rilascio dei crediti formativi previsti per i professionisti e i revisori degli enti locali.

Programma e iscrizioni: www.ancrel.it