Faenza, tour tra i murales di Distretto A: domenica la presentazione di “Reesistenza”

Le opere di street art che negli ultimi quindici anni hanno trasformato il quartiere di Distretto A a Faenza saranno al centro di una visita guidata in programma domenica 1° novembre, nell’ambito di “Diffondi il Verbo di Valter”. Il percorso si concluderà in via Sarti 15 con la presentazione di “Reesistenza”, la nuova opera di Jan Angelini, in arte Robak, che sarà presente per raccontarne il significato.

L’iniziativa permetterà di ripercorrere le tappe di un progetto che ha portato artisti italiani e internazionali a intervenire su facciate e spazi urbani, trasformando una parte del centro storico in un museo a cielo aperto. Un’esperienza in cui l’arte pubblica si intreccia con la valorizzazione del quartiere e, dopo l’alluvione del maggio 2023, con la memoria, la solidarietà e la ricostruzione.

Il percorso promosso da Distretto A è iniziato nel 2011 con Alessandro Battisti, in arte Etnik, autore di “Musa”, opera vincitrice del primo concorso dedicato alla street art nel quartiere. Nel 2015 è arrivato il portoghese Daniel Eime con “Il Cuoco”, seguito nel 2018 dal sardo Tellas, autore di “Terra”, parte di un progetto artistico che unisce idealmente Faenza e Palermo. Nel 2019 l’artista francese Coquelicot Mafille ha realizzato “La Danseuse”, opera dedicata alla libertà e all’emancipazione femminile nell’ambito di un progetto con SOS Donna.

Dopo l’alluvione del maggio 2023, Distretto A ha ampliato il proprio impegno con il festival “Impronte di Solidarietà”, portando l’arte urbana anche nei luoghi colpiti dall’emergenza. Il primo intervento è stato “Cuore”, realizzato nel 2024 in via Sant’Ippolito dall’artista palermitano Igor Scalisi Palminteri e dedicato ai volontari che avevano aiutato Faenza nei giorni dell’alluvione.

Nel 2025 il festival ha coinvolto anche l’artista messicana Kathrina Rupit, in arte KinMx, residente a Dublino, che ha realizzato “No Mud, No Lotus” nell’area del centro commerciale Faenza 1. Nell’agosto 2026 si è aggiunta “Rinascita” di Alice Lotti, sulla facciata della casa-studio della ceramista Lidia Carlini, in via della Croce. La selezione internazionale per il festival ha raccolto 65 candidature di artisti italiani e stranieri.

La visita si concluderà con la presentazione di “Reesistenza”, opera di Jan Angelini, in arte Robak, che attraverso il richiamo al mito di Atlante affronta il tema della ricostruzione dopo un evento traumatico. Il titolo nasce dall’unione delle parole “resistenza” ed “esistenza” e richiama la capacità di una comunità di continuare a vivere, ritrovare la propria identità e guardare al futuro.

L’opera raffigura simbolicamente il peso della casa, intesa come luogo degli affetti, della memoria e delle relazioni. L’Atlante contemporaneo immaginato dall’artista non è però solo: alle sue spalle c’è una comunità che lo sostiene e lo aiuta a lasciarsi il fango alle spalle. La ricostruzione diventa così non soltanto materiale, ma riguarda anche i legami umani.

L’appuntamento fa parte di “Diffondi il Verbo di Valter”, iniziativa dedicata a Valter Dal Pane, scomparso nel 2012, figura della vita culturale e conviviale faentina e tra i fondatori di Distretto A. La sua idea della città come luogo di incontro, creatività e condivisione continua a trovare spazio nelle iniziative del quartiere.

La giornata proseguirà dalle 18 al Corona, in piazza della Libertà, con musica e dj-set, un’asta con pezzi ricordo della Sghisa e momenti conviviali, per ricordare Valter attraverso le persone, le relazioni e la cultura.