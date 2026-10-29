Festival dei Valori 2026: a Ravenna la terza edizione dell’iniziativa promossa da Ottima

Venerdì 30 ottobre, alle ore 16:00, sei protagonisti del mondo dell’arte, della cultura, del teatro, della cooperazione sociale e dello sport si incontreranno nella sede di Ottima per la 3^ edizione del Festival dei Valori con al centro il tema “La creazione del valore nel tempo”. Ottima è l’azienda ravennate che opera nel settore delle soluzioni informatiche, della formazione e della consulenza per imprese e professionisti. La sede è in Via Aldo Pagani 4 a Ravenna.

Il tema scelto per quest’anno è “La creazione del valore nel tempo”, filo conduttore di un pomeriggio che riunirà sei protagonisti provenienti da esperienze professionali, artistiche e sociali differenti.

Il Festival dei Valori di Ottima nasce nel novembre 2024, con una prima edizione dedicata ai temi della sostenibilità, dell’etica, della collaborazione e dell’innovazione. Nel settembre 2025, il Festival è tornato con una seconda edizione dedicata alla responsabilità sociale d’impresa.

Con la terza edizione, il Festival amplia ulteriormente le prospettive del confronto, scegliendo di affrontare il tema della creazione del valore nel tempo attraverso esperienze provenienti dal mondo artistico, culturale, sociale e sportivo.

I sei protagonisti dell’edizione 2026 sono:

Luca Barberini, artista e mosaicista contemporaneo ravennate, parteciperà con “Forever Young”.

Guido Barbieri, musicologo, critico musicale, autore e drammaturgo, presenterà “Appunti intorno ad una fenomenologia delle streghe”.

Ravenna Teatro, centro di produzione teatrale, interverrà con “La casa del teatro. Dove l’io si riconosce nel noi.”

CISIM, centro culturale di Lido Adriano, proporrà “C’era una città dall’altra parte del mare”.

Il Germoglio Cooperativa Sociale, realtà attiva nell’ambito educativo e dell’inclusione sociale, parteciperà con “La nostalgia del futuro: la cooperativa “Il Germoglio” tra desiderio ed eredità”.

Progetto Sport & Sostenibilità, iniziativa che promuove l’accesso allo sport attraverso una rete di associazioni e collaborazioni territoriali, presenterà “Il valore di una rete: lo sport come strumento di inclusione.”