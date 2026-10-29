Filt Cgil Ravenna: il 30 ottobre un presidio e un corteo sulla via Classicana per dire No al transito delle armi nel porto di Ravenna

“Abbiamo aderito alla mobilitazione per sottolineare la nostra netta contrarietà all’utilizzo del porto di Ravenna per il passaggio di armi e la necessità di chiarezza rispetto ai dati sulle merci che transitano – dichiara Davide Conti, segretario della Filt Cgil Ravenna -. I lavoratori e le lavoratrici del porto di Ravenna contribuiscono con il loro lavoro a fornire le materie prime per la produzione e lo sviluppo dell’intero territorio regionale e anche oltre. È questo che vogliono continuare a essere, non alimentare guerre o un’economia di guerra che impoverisce lo stato sociale e i salari. Il prossimo 20 novembre abbiamo proclamato, come Cgil, uno sciopero generale a livello nazionale per cambiare le attuali decisioni economiche e dare risposte alle problematiche inflattive. La giornata di domani è un primo momento di mobilitazione democratica e pacifica che sta già riunendo diverse anime. Sia studenti che camionisti mi hanno contattato in questi ultimi giorni per sottolineare la loro vicinanza e la partecipazione all’iniziativa. Credo che unire tutte le anime positive e propositive, che intendono denunciare il malessere di questo paese con rivendicazioni e una piattaforma comune, sia necessario e indispensabile. La manifestazione di domani al porto e le altre iniziative previste per la giornata sempre a Ravenna condividono un’unica lotta e sono un punto di partenza positivo per il futuro e le successive mobilitazioni. Una voce che non potrà non essere ascoltata dal territorio fino a Roma”.