Fondazione del Monte, 6,35 milioni per il 2027: 600mila euro a Lugo e Bassa Romagna

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna mette a disposizione 6 milioni e 350mila euro per il 2027, di cui 600mila destinati a Lugo e ai Comuni della Bassa Romagna. Il nuovo Documento programmatico previsionale, approvato dal Consiglio di indirizzo, definisce le priorità d’intervento per il prossimo anno, dalla ricerca biomedica all’educazione, dalla cultura all’inclusione sociale, fino alla sostenibilità ambientale e alla parità di genere.

Il piano si inserisce nel percorso triennale 2025-2027 e conferma l’impegno della Fondazione sui territori di Bologna, Ravenna e della Bassa Romagna. Per illustrare le linee programmatiche sono previsti tre appuntamenti pubblici: venerdì 6 novembre alle 17.30 all’Oratorio di San Filippo Neri a Bologna, mercoledì 11 novembre alla stessa ora a Palazzo Rasponi dalle Teste a Ravenna e giovedì 12 novembre, sempre alle 17.30, al Salone Estense del Comune di Lugo.

A Ravenna interverranno il presidente della Fondazione, Pierluigi Stefanini, il sindaco Alessandro Barattoni e il vicepresidente Alberto Cassani. A Lugo saranno presenti Stefanini, la sindaca Elena Zannoni e la consigliera di indirizzo Romina Maresi. Per l’appuntamento bolognese, insieme a Stefanini e alla direttrice generale Ethel Frasinetti, è previsto l’intervento del sindaco Matteo Lepore.

Nel definire le priorità per il 2027, la Fondazione richiama i valori di democrazia, pace, libertà e giustizia, in coerenza con l’Agenda Onu 2030. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione con istituzioni pubbliche, università, centri di ricerca, Terzo Settore, volontariato e corpi intermedi, promuovendo progettualità condivise e superando un approccio settoriale a favore di strategie trasversali.

Gli undici obiettivi individuati comprendono la promozione della sicurezza e della giustizia sociale, l’integrazione e il dialogo tra culture e religioni, la cura del bene comune, la cultura come risorsa per il benessere, il sostegno alle giovani generazioni, l’equità di genere e la valorizzazione dell’età anziana. Tra le priorità figurano inoltre l’impiego dell’intelligenza artificiale per accrescere le capacità delle persone, lo sviluppo integrato del territorio, il contrasto alla crisi climatica e gli investimenti nella ricerca per una sanità universale, attenta alla prevenzione e all’equità.

Nel corso del 2027 saranno pubblicati cinque bandi, per uno stanziamento complessivo di 1 milione e 230mila euro. Il bando RicercaCI, da 300mila euro, sosterrà la ricerca biomedica e clinica, con particolare attenzione alla salute della donna e del bambino, alle malattie infettive e a quelle legate all’invecchiamento, alla prevenzione, alla diagnosi e alla medicina di genere, anche in relazione ai fattori ambientali.

Altri 300mila euro saranno destinati al bando ACCCADE, dedicato ad arte, creatività, coesione, coscienza, accessibilità, democrazia ed educazione, con l’obiettivo di promuovere una società più equa attraverso attività artistiche e culturali. Il bando ECCCO, con una dotazione di 400mila euro, sosterrà invece iniziative contro la povertà educativa e il disagio, favorendo il benessere delle comunità.

Il bando Percorsi per la parità di genere metterà a disposizione 200mila euro per progetti dedicati all’empowerment femminile, al contrasto degli stereotipi e alla conciliazione tra vita e lavoro. Infine, 30mila euro finanzieranno il bando Residenze artistiche, rivolto a giovani compagnie teatrali e alla sperimentazione creativa, con iniziative previste a Bologna e Ravenna.

Una parte della programmazione sarà dedicata alle diverse generazioni. In collaborazione con il Forum Terzo Settore Emilia-Romagna è stato avviato Generattiv*, progetto che punta a dare voce e spazio alle persone tra i 18 e i 25 anni, sostenendone la partecipazione alla vita collettiva. Per le aree appenniniche e interne proseguirà inoltre il programma ASPIRA, che attraverso ascolto e co-progettazione promuove iniziative per i giovani, la formazione, il lavoro, l’inclusione e il rafforzamento delle comunità.

Tra gli interventi trasversali figura il Progetto Longevità, che prevede una mappatura dei bisogni territoriali, azioni di prevenzione, iniziative contro la solitudine e occasioni di socialità intergenerazionale. La Fondazione intende costruire reti stabili con Aziende sanitarie locali, Comuni e Terzo Settore, prestando particolare attenzione anche alla mobilità nelle aree interne.

Per Lugo e la Bassa Romagna, i 600mila euro previsti nel piano si inseriscono nel percorso reso possibile dall’incorporazione della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo. Gli interventi potranno riguardare la messa in sicurezza dai dissesti idrogeologici, la sensibilizzazione sui cambiamenti climatici, il restauro degli edifici, il contrasto al disagio e all’abbandono scolastico, il coinvolgimento della comunità universitaria, la cura degli anziani e il welfare familiare.

La programmazione conferma anche il sostegno al progetto Città degli archivi, in collaborazione con le realtà associative, la Soprintendenza e l’Archivio di Stato, per l’ordinamento e la pubblicazione online degli inventari e la promozione della banca dati come rete aperta.

A Ravenna proseguirà il sostegno al corso di laurea in Medicina, attivo da sette anni nell’ambito di un accordo della durata complessiva di 15 anni. La Fondazione conferma inoltre il proprio impegno per l’Oratorio di San Filippo Neri, a Bologna, come spazio di incontri e iniziative culturali, e per le attività espositive a Palazzo Paltroni e nei territori di Bologna e Ravenna.

Tra gli appuntamenti culturali sostenuti figurano Art City, Arte Fiera e la Bologna Children’s Book Fair. A Ravenna sarà sviluppato anche il progetto per la decima Biennale di Mosaico Contemporaneo, con la realizzazione di padiglioni temporanei.

Proseguirà infine la partecipazione ai progetti nazionali promossi da Acri: Fondazione con il Sud, il Fondo per il contrasto alla povertà educativa, Per Aspera ad Astra per la formazione professionale nei mestieri del teatro nelle carceri, il Progetto migranti e accoglienza e il Progetto Sport Inclusivo.