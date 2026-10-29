Fratelli d’Italia Cervia attacca sulle Saline: “Acervum chiude, ma le responsabilità politiche restano”

Acervum non riaprirà. Il piano di risanamento del Parco della Salina di Cervia prevede il taglio di questa attività. Ma Fratelli d’Italia insiste e chiede alla maggioranza di chiarire “perché si è arrivati a questo punto e come sia stata esercitata la vigilanza”. Inoltre, per i meloniani la nomina del nuovo amministratore unico del Parco della Salina Ghirardini “non può diventare il modo con cui la maggioranza chiude il capitolo delle responsabilità. Cambiare chi amministra la società non cancella le scelte di chi l’ha indirizzata e avrebbe dovuto controllarla… La maggioranza non può attribuire all’alluvione tutto ciò che è andato male e riservare a sé tutto il merito del salvataggio”.