Fratelli d’Italia insiste e attacca la presidente dell’Unione della Bassa Romagna Elena Zannoni sulla gestione ERP
Fratelli d’Italia insiste e attacca la sindaca di Lugo e presidente dell’Unione della Bassa Romagna Elena Zannoni sulla gestione dell’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e sulle politiche abitative sul territorio dopo le scelte fatte dalla Regione ER.
Secondo FDI “la Regione Emilia-Romagna ha scelto di cancellare la residenzialità storica, scaricando sui singoli Comuni la responsabilità giuridica di introdurre eventuali punteggi legati agli anni di permanenza nelle liste” perciò i meloniani chiedono che l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna faccia scelte autonome “garantendo la giusta priorità a chi attende da più tempo nelle graduatorie ERP”.
Ma Fratelli d’Italia respinge anche le critiche avanzate dalla presidente Elena Zannoni a proposito delle carenti politiche nazionali. “Affermare che “da anni manca un piano nazionale adeguato al bisogno abitativo” significa ignorare deliberatamente gli atti approvati dal Parlamento. – dicono i sostenitori della Meloni – Il Governo ha infatti varato il nuovo Piano Casa Nazionale (decreto-legge 66/2026, convertito nella legge 116/2026), un pacchetto di interventi che mobilita 10 miliardi di euro tra risorse pubbliche e private con l’obiettivo di rendere disponibili 100 mila alloggi nell’arco di dieci anni.”