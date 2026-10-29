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Halloween a Brisighella, il Comune avverte: niente petardi e fuochi d’artificio
Dolcetto o scherzetto, ma senza petardi e fuochi d’artificio. In vista della notte di Halloween, l’amministrazione comunale di Brisighella richiama i cittadini al rispetto delle regole per tutelare il decoro, la quiete pubblica e la sicurezza di persone e animali.
Il Comune ricorda che il Regolamento di Polizia Urbana e per la Convivenza Civile vieta l’utilizzo di petardi, fuochi d’artificio e materiali esplodenti su tutto il territorio comunale, quando non consentiti dalle disposizioni vigenti.
In particolare, l’articolo 13 del regolamento vieta di «accendere fuochi, eccetto che non si tratti di aree appositamente attrezzate o comunque autorizzate, gettare oggetti accesi, utilizzare materiali esplodenti, fuochi d’artificio e oggetti similari che arrechino disturbo alla quiete e possano compromettere l’incolumità dei cittadini, ove il fatto non costituisca reato».
L’amministrazione sottolinea inoltre che le violazioni comportano le sanzioni pecuniarie previste dal regolamento. È previsto anche il sequestro amministrativo del materiale utilizzato o detenuto illecitamente, finalizzato alla successiva confisca, ai sensi dell’articolo 20 della legge 689/1981.
L’invito del Comune è quindi a vivere la festa nel rispetto degli altri, evitando comportamenti che possano disturbare i residenti o mettere a rischio l’incolumità delle persone e degli animali.