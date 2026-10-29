Halloween in centro a Faenza è caratterizzato dal circo in Piazza della Libertà

Quest’anno Halloween in centro a Faenza è caratterizzato dal circo in piazza. Sabato 31 ottobre, dalle 16:30, Piazza della Libertà (di fronte alla Torre dell’Orologio) diventa un tendone immaginario sotto le stelle con magia, stupore e tante risate per bambini e famiglie.

Con Leo Magic Show (magia comica, illusionismo e arte di strada) e con Ettore e i suoi esperimenti (comicità, giocoleria ed equilibrismi). Presenta Max Cerchietti, mago, illusionista e prestidigitazione. Ci saranno panche per far sedere i più piccoli e tutta la famiglia. Gradite le maschere. Ingresso libero. In collaborazione con Super MEI Circus e Consorzio Faenza C’entro, con il contributo e il patrocinio del Comune di Faenza.