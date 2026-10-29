“I Comuni non possono essere lasciati soli”. Grido di dolore e appello dei 17 sindaci della provincia per i mancati stanziamenti del Governo

In seguito al rinnovo del contratto nazionale di lavoro nel pubblico impiego per gli anni 2022-24 e 2025-27 il Comune di Ravenna – che ha ben 1.200 dipendenti – spenderà nel bilancio in corso 6.150.000 euro in più rispetto al bilancio del 2025, in cui la spesa per il personale è ammontata a 53 milioni di euro. In sostanza, il Comune di Ravenna ha un aggravio di spesa per gli stipendi per la gestione della sua struttura che garantisce i servizi ai cittadini di oltre il 10%. Tuttavia, il Governo nazionale, a fronte di questo aumento consistente, riconoscerà al Comune appena 130.000 euro in più di trasferimenti. In altre parole, è una sorta di armiamoci e partite. Il Governo stabilisce gli aumenti – che il sindaco Alessandro Barattoni definisce “sacrosanti, benché tardivi” – poi però a pagarli ci devono pensare i Comuni, perché lo Stato non ci mette una lira in più.

Ed è questo abbandono a sé stessi da parte del Governo Meloni il sentimento che pesa ed è al centro del “grido d’allarme” dei sindaci di tutta la provincia di Ravenna (17 su 18, manca solo il sindaco di destra di Brisighella, Massimiliano Perdezoli), i quali hanno firmato un documento comune che recita: “I Comuni non possono essere lasciati soli. Appello dei sindaci”.

Un appello rivolto al Governo, naturalmente, anche se i sindaci del ravennate non si fanno molte illusioni sulla possibilità di essere ascoltati. Un appello rivolto poi all’ANCI, l’Associazione dei Comuni Italiani, affinché lo faccia suo e dia battaglia con il Governo Meloni – a prescindere dal colore dei sindaci, perché i problemi di finanza locale e di bilancio sono uguali per tutti. Infine, un appello rivolto ai cittadini per farsi ben capire, perché con i chiari di luna che ci sono – aumenti dei costi dell’energia, aumenti dei bisogni e delle prestazioni sociali, aumenti delle richieste dei cittadini, aumenti degli stipendi – i Comuni presto saranno “costretti a tagliare i servizi o ad aumentare le tariffe dei servizi erogati per far fronte ai bilanci”, come hanno ribadito oggi in conferenza stampa sia il sindaco di Ravenna Barattoni, sia la presidente della Provincia nonché sindaca di Russi Valentina Palli.

Tutti i sindaci della provincia sono negli stessi panni per quanto riguarda spese di personale, spese per l’energia, costi di erogazione dei servizi, in particolare sociali e per l’inclusione scolastica. Tutti sono in grande difficoltà per far quadrare la spesa corrente (la spesa per gli investimenti è fuori da questi ragionamenti e non può essere confusa con la spesa corrente), considerando che – per legge – i Comuni non possono fare debito e ad oggi “non sono i Comuni ad alimentare il debito pubblico” come ha sottolineato Barattoni. Non a caso, per il grido d’allarme sottoscritto, oggi i sindaci erano quasi tutti schierati con la fascia tricolore proprio nella sede di Piazza Caduti.

Alessandro Barattoni, come sindaco del Comune più grande, ha spiegato per esempio il paradosso di Ravenna per le spese di illuminazione. Avendo rimpiazzato le vecchie lampade con lampade led per l’illuminazione pubblica, grazie all’accordo di compensazione con Snam per il rigassificatore, il consumo a Ravenna è passato da 19 milioni di kWh a 6 milioni (una riduzione di due terzi): malgrado questo, il Comune ha speso 500mila euro in più. Si può solo immaginare quanto avrebbe speso se non avesse ridotto i consumi. Per altri Comuni l’aggravio è anche superiore perché non hanno avuto la possibilità di Ravenna di intervenire sull’efficienza dell’illuminazione.

Un altro esempio ancora – sempre da Ravenna – è quello delle spese per il sostegno all’inclusione sociale per studenti e famiglie fragili. I numeri sono impressionanti. Se nel 2017 c’erano 314 utenti fragili per una spesa di 2,5 milioni di Euro a carico del Comune, nel 2025 gli utenti sono diventati 728 con una spesa di 5,6 milioni. Si tratta di spese sociali fondamentali per aiutare le famiglie – ha detto il sindaco – spese per le quali solo la Regione ha stanziato soldi in più, ma non il Governo.

Altri esempi sono arrivati dalla sindaca di Riolo Terme Malavolti e dal sindaco Settembrini di Cotignola. Per esempio, sulla spesa per i vari servizi scolastici nella Bassa Romagna in media le tariffe coprono solo il 57% dei costi per cui il restante 43% è a carico dei Comuni. Le spese in due anni sono aumentate di oltre un milione e mezzo, arrivando a 17 milioni.