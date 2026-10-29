Le celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate a Bagnacavallo e Rossetta

Mercoledì 4 novembre Bagnacavallo celebrerà la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con una cerimonia dedicata alla memoria dei caduti di tutte le guerre. Un momento di commemorazione che l’Amministrazione comunale intende anche come occasione per richiamare l’importanza della pace, del dialogo e della tolleranza, in un presente ancora segnato da numerosi conflitti.

Alle 10, presso il Sacrario dei Caduti di via Garibaldi, sarà celebrata la messa in suffragio di tutti i caduti e saranno ricordati i bagnacavallesi dichiarati dispersi nelle guerre.

Al termine della funzione religiosa si formerà il corteo diretto in piazza della Libertà, dove alle 10.45, presso il Monumento ai Caduti, sarà deposta una corona e si terrà il saluto dell’Amministrazione comunale.

L’iniziativa è promossa dal Comune, con il Comitato Permanente Antifascista e i Consigli di Zona, in collaborazione con: Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, Mutilati e Invalidi di Guerra, Partigiani d’Italia, Alpini, Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia e Croce Rossa Italiana.