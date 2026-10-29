Leggimi subito, leggimi forte: a Russi letture ad alta voce per bambini e bambine da 1 a 6 anni

Grazie al gruppo di volontarie NpL (acronimo di “Nati per Leggere”) formatosi a seguito del corso di formazione svoltosi nell’autunno dello scorso anno, prende avvio il nuovo ciclo di appuntamenti di letture ad alta voce per bambini e bambine da 1 a 6 anni presso la Biblioteca Comunale di Russi (via Godo Vecchia 10).

Il Comune di Russi, infatti, aderisce a Nati per Leggere, il programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus. L’obiettivo è la promozione della lettura fin dalla tenera età: un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e delle bambine e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i propri figli.

Saranno due gli appuntamenti al mese da ottobre 2026 ad aprile 2027. Suddivisi per fasce d’età, gli appuntamenti si rivolgono ad un pubblico 1-3 anni e 3-6 anni e agli accompagnatori. Di seguito il calendario per fascia d’età.

Fascia d’età 1-3 anni – Gli appuntamenti

– sabato 31 ottobre 2026 alle ore 10.00

– sabato 28 novembre 2026 alle ore 10.00

– sabato 19 dicembre 2026 alle ore 10.00

– sabato 16 gennaio 2027 alle ore 10.00

– sabato 13 febbraio 2027 alle ore 10.00

– sabato 13 marzo 2027 alle ore 10.00

– sabato 17 aprile 2027 alle ore 10.00

Fascia d’età 3-6 anni – Gli appuntamenti

– venerdì 30 ottobre 2026 alle ore 16.45

– venerdì 27 novembre 2026 alle ore 16.45

– venerdì 18 dicembre 2026 alle ore 16.45

– venerdì 15 gennaio 2027 alle ore 16.45

– venerdì 12 febbraio 2027 alle ore 16.45

– venerdì 12 marzo 2027 alle ore 16.45

– venerdì 16 aprile 2027 alle ore 16.45

Agli appuntamenti in biblioteca si aggiunge una nuova occasione per condividere il piacere delle storie fin dai primi anni di vita: in occasione dell’Open Day del Nido Comunale di Russi “A.P. Babini”, sabato 21 novembre 2026, alle ore 10.30, è in programma una lettura NpL per bambini e bambine da 1 a 3 anni, presso la sede del Nido in via Roma.