Nicola Dalmonte: Il Governo ascolti gli amministratori locale. Senza finanziamenti adeguati a rischio il welfare dei territori

«La crescente preoccupazione espressa dai sindaci sulla sostenibilità dei bilanci comunali pone una questione politica che il Governo deve affrontare con serietà. Da anni gli enti locali sono chiamati a rispondere a esigenze sociali sempre più complesse mentre i margini finanziari a loro disposizione si restringono. È una situazione che mette a rischio la capacità delle amministrazioni di garantire diritti e servizi attraverso una presenza pubblica diffusa sul territorio».

È quanto dichiara Nicola Dalmonte, segretario provinciale del Partito Democratico di Ravenna, a seguito della presentazione dell’appello congiunto rivolto al Governo da 17 sindaci della provincia di Ravenna che denunciano le crescenti difficoltà finanziarie degli enti locali e chiedono risorse adeguate per assicurare la continuità dei servizi ai cittadini.

«Anche nella nostra provincia sappiamo quanto sia importante il ruolo delle amministrazioni comunali nella costruzione di una rete di protezione sociale capace di accompagnare le persone nelle diverse fasi della vita. Quando aumentano i costi di gestione e le disponibilità finanziarie diventano insufficienti, si restringe inevitabilmente anche lo spazio delle politiche pubbliche.

«È particolarmente preoccupante – prosegue Dalmonte – che questa situazione si manifesti proprio mentre le famiglie avvertono maggiormente le conseguenze del caro vita e cresce la domanda di interventi sociali. Il rischio è che le difficoltà dei bilanci comunali finiscano per accentuare le disuguaglianze.

La legge di bilancio 2027 rappresenta un passaggio decisivo. Le richieste formulate dai sindaci ravennati devono trovare riscontro in stanziamenti effettivi per un investimento nella coesione delle nostre comunità.

Come Partito Democratico di Ravenna – conclude Dalmonte – sosteniamo le istanze dei sindaci e chiediamo che il Governo apra un confronto sostanziale con le autonomie locali. Non possiamo accettare che siano i territori a pagare il prezzo di priorità di bilancio che trascurano le esigenze quotidiane delle persone».