Nuovi interventi a Palazzo San Giacomo e al Museo civico di Russi: oltre 330mila euro di finanziamenti per cultura e accessibilità

A Russi sono in programma nuovi interventi per rendere più accessibili e funzionali Palazzo San Giacomo e il Museo civico, grazie ai finanziamenti ottenuti dal Comune attraverso il GAL Delta 2000 e la Regione Emilia-Romagna. Per lo storico palazzo è previsto un investimento di circa 288mila euro, interamente finanziato dal GAL, destinato al completamento del restauro di alcuni ambienti del pianterreno e alla realizzazione di nuovi spazi per attività culturali e sociali. Al Museo civico, invece, sono già stati eseguiti interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, mentre entro la fine del 2026 saranno completati ulteriori lavori di riqualificazione, sostenuti anche da 45mila euro di contributi regionali.

I due progetti si inseriscono nel percorso di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, con l’obiettivo di ampliare le possibilità di utilizzo degli edifici pubblici, migliorare l’esperienza dei visitatori e rendere gli spazi maggiormente accessibili anche alle persone con disabilità.

Per Palazzo San Giacomo si tratta di una nuova fase di un intervento avviato negli anni scorsi, che ha già visto lavori nel 2021 e nel 2023. In particolare, grazie a un precedente finanziamento del GAL Delta 2000, erano state sistemate alcune stanze dell’edificio, realizzato un hub dedicato alle biciclette e riqualificato il portico esterno, rafforzando il collegamento tra le attività culturali ospitate nel palazzo e gli itinerari cicloturistici del territorio.

Il nuovo contributo è stato assegnato attraverso un bando del GAL dedicato agli investimenti nelle aree rurali per il miglioramento dei servizi alla popolazione, comprese le infrastrutture culturali e ricreative. Il progetto presentato dal Comune prevede il completamento del restauro di una porzione del pianterreno, dall’accesso laterale sotto il porticato di collegamento con la chiesa fino agli ambienti già ristrutturati nel 2021 e attualmente utilizzati per le mostre temporanee.

I lavori comprenderanno il recupero delle pareti e delle volte, la realizzazione di nuove pavimentazioni e infissi, oltre all’adeguamento degli impianti elettrici, termici e di sicurezza. È prevista anche la realizzazione di un bagno di servizio, insieme a interventi esterni per migliorare l’accessibilità e abbattere le barriere architettoniche.

Una parte dei 288mila euro sarà destinata anche agli arredi e agli allestimenti, necessari per rendere i nuovi ambienti utilizzabili per mostre, laboratori, corsi, incontri, convegni e altre iniziative culturali e sociali. L’ampliamento degli spazi consentirà inoltre di ospitare più attività contemporaneamente e di rafforzare la collaborazione con l’Hub-Bicigrill e la rete dei percorsi cicloturistici.

«A Palazzo San Giacomo il percorso di recupero era stato avviato già durante il mio primo mandato – spiega la sindaca Valentina Palli –. L’obiettivo è rendere progressivamente la struttura più accessibile, funzionale e polivalente, valorizzandone al tempo stesso lo straordinario patrimonio storico e architettonico».

«La disponibilità di nuovi spazi ci permetterà di ampliare e diversificare le attività ospitate, oltre a rafforzare la capacità di attrarre iniziative di carattere culturale, sociale e turistico. Sarà inoltre possibile organizzare più attività contemporaneamente, dalle mostre ai convegni, fino ai laboratori didattici, facendo del Palazzo un luogo sempre più aperto alla comunità e capace di accogliere pubblici e proposte diverse» aggiunge la sindaca.

Un secondo intervento riguarda il Museo civico di Largo Dante Marcucci, dove è in corso un programma di riqualificazione destinato a migliorare l’accessibilità, la sicurezza e la fruizione delle collezioni, accompagnato dall’allestimento di una nuova sezione espositiva. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, sono già stati completati i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’installazione di un servoscala per consentire l’accesso al primo piano. Sono state inoltre collocate tende destinate a proteggere gli elementi esposti.

La riqualificazione proseguirà con il rinnovo dell’illuminazione interna e l’aggiornamento della segnaletica e dei pannelli informativi, interventi che dovranno essere completati entro la fine del 2026.

L’obiettivo è migliorare l’esperienza di visita per tutti, con particolare attenzione alle persone con disabilità motorie, visive, uditive o cognitive. Il progetto segue le indicazioni ministeriali per la comunicazione museale e i principi dell’accessibilità culturale, puntando a rendere il patrimonio storico cittadino più facilmente fruibile da un pubblico ampio e diversificato.

I lavori sono finanziati attraverso risorse comunali e un contributo regionale di 45mila euro, assegnato nell’ambito dell’avviso per i progetti riguardanti musei pubblici e altri istituti culturali, previsto dalla legge regionale 18/2000.

«Al percorso di valorizzazione del Museo civico si aggiunge un ulteriore tassello, dopo l’allestimento e l’apertura al pubblico del Museo delle ocarine “Collezione Carnevali”, avvenuta lo scorso anno al primo piano del Museo», sottolinea Grazia Bagnoli, vicesindaca e assessora alla Cultura del Comune di Russi.

«Questo nuovo step ha consentito di ampliare la fruizione culturale a nuovi pubblici, inclusi visitatori con disabilità per rendere l’intero spazio museale un luogo accogliente, educativo e inclusivo, anche nell’ottica di aumentare, in prospettiva, il numero dei visitatori e il coinvolgimento della comunità locale», aggiunge Bagnoli.