OraSì Ravenna-Montecatini, al PalaCosta ingressi separati per le tifoserie: cambiano i posti per alcuni abbonati

Domenica 1° novembre alle 18 l’OraSì Basket Ravenna affronterà la Fabo Herons Montecatini al PalaCosta, nella sesta giornata del campionato di Serie B Nazionale, con nuove disposizioni per l’accesso dei tifosi all’impianto. La Questura di Ravenna ha infatti stabilito che il pubblico di casa e quello ospite dovranno utilizzare ingressi separati. La misura comporterà anche uno spostamento per gli abbonati giallorossi che hanno il proprio posto nella tribuna piccola.

Ai possessori di abbonamento in tribuna piccola sarà assegnato un posto nella tribuna grande, così da consentire una gestione separata delle due tifoserie durante l’incontro. La società ha comunicato le modalità di accesso e di acquisto dei biglietti, invitando gli spettatori a rispettare le indicazioni previste per la partita.

Per i sostenitori dell’OraSì sarà possibile acquistare i tagliandi direttamente alla biglietteria del PalaCosta nella giornata di domenica 1° novembre, dalle 10 alle 12 e nuovamente a partire dalle 16.30. I biglietti saranno disponibili anche al Bar Revenge.

Disposizioni differenti sono previste per i tifosi della Fabo Herons Montecatini, che potranno acquistare i biglietti esclusivamente attraverso la piattaforma VivaTicket, entro le 19 di sabato 31 ottobre. Per la tifoseria ospite saranno riservati il parcheggio e l’ingresso di via Mario Mariani, secondo quanto stabilito per garantire la separazione dei flussi di pubblico.