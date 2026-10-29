PD Brisighella: I Comuni soffocano ma Brisighella tace, unico su 18 della Provincia a non aderire all’appello dei sindaci

Un aumento di oltre il 10% dei costi del personale dovuto ai rinnovi dei contratti nazionali del pubblico impiego, a fronte di un contributo statale che copre soltanto una parte dell’aggravio. A questo si aggiungono l’aumento dei costi energetici e la crescita delle richieste di sostegno sociale e scolastico da parte delle famiglie più fragili.

È l’allarme lanciato dai sindaci della provincia di Ravenna, che hanno deciso di rivolgersi insieme al Governo, all’ANCI e ai cittadini per denunciare una situazione sempre più difficile per i bilanci degli enti locali: 17 Comuni su 18 hanno aderito. Brisighella è l’unico Comune rimasto fuori.

Un dato che assume un significato politico ancora più evidente considerando che tra i firmatari figura anche Bagnara di Romagna, amministrata dal centrodestra. Perché la difficoltà finanziaria dei Comuni non è né di destra né di sinistra: l’aumento dei costi, le regole di bilancio e l’impossibilità di finanziare la spesa corrente attraverso nuovo debito valgono per tutti.

Per questo la scelta dell’Amministrazione Pederzoli di non unirsi agli altri 17 Comuni appare ancora più incomprensibile. Se il problema sono le risorse, perché Brisighella è l’unico Comune della provincia a non chiederle insieme agli altri?

È una domanda ancora più necessaria guardando alla situazione dei servizi sul nostro territorio.

Da oltre sei anni Brisighella è priva di un centro diurno per anziani, con famiglie costrette a rivolgersi fuori Comune e un peso crescente affidato alla rete familiare e al volontariato.

A Fognano si è aggiunta la chiusura della cucina della casa di riposo, un altro servizio che viene meno in un territorio già complesso e caratterizzato da frazioni distanti dal capoluogo.

Sul fronte scolastico, l’Amministrazione ha comunicato alle famiglie la mancanza delle risorse necessarie per garantire il servizio di scuolabus del sabato per il rientro degli studenti di Zattaglia. Restano poi le gravi criticità delle scuole elementari del capoluogo, sulle quali da tempo sono necessari interventi adeguati a garantire spazi dignitosi ai bambini, alle famiglie e al personale scolastico.

È proprio per questo che la mancata adesione di Brisighella all’iniziativa degli altri sindaci non può essere liquidata come una questione formale.

Non si può continuamente scaricare la colpa su Unione dei Comuni, Regione o soggetti terzi quando, al contempo, ci si sfila dalla battaglia collettiva con gli altri 17 colleghi della provincia per pretendere dal Governo i soldi necessari a far funzionare i servizi.

L’allarme lanciato dai sindaci ravennati, tra cui il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni e la presidente della Provincia Valentina Palli, è molto semplice: senza risorse adeguate, i Comuni rischiano di essere costretti a ridurre i servizi oppure aumentare tariffe e pressione sulle famiglie.

Gli altri 17 Comuni hanno scelto di dirlo insieme. Brisighella no, sceglie il silenzio di parte, con la speranza che a pagare il prezzo dell’isolamento non siano gli anziani, gli studenti, le famiglie delle frazioni e le fasce più deboli del territorio.