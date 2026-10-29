Piscina comunale di Lugo. C’è la data della riapertura: il 28 novembre

Le attività della piscina comunale di Lugo ripartiranno il 28 novembre, in vista della conclusione dei lavori di ristrutturazione degli spogliatoi. La data è stata definita congiuntamente dai soggetti coinvolti nella gestione e nel percorso di ammodernamento dell’impianto.

Gli interventi realizzati in questi mesi hanno riguardato il completo rifacimento delle docce e degli impianti degli spogliatoi interni. Gli spazi sono stati rinnovati anche dal punto di vista della distribuzione interna, con la realizzazione di un terzo spogliatoio dedicato alle famiglie con bambini piccoli che necessitano di essere accompagnati.

Il progetto ha comportato inoltre la sostituzione di tutte le pavimentazioni, dei rivestimenti e degli arredi, con l’obiettivo di rinnovare complessivamente gli ambienti a servizio della piscina.

Nel frattempo proseguono i lavori nei locali tecnici destinati a ospitare il nuovo impianto di filtraggio dell’acqua delle vasche.

Un progetto da 4,6 milioni di euro fino al 2028

Dall’estate del 2025 la gestione della piscina comunale è affidata a Uisp Ravenna-Lugo insieme a Co.Gi.Sport. La scelta condivisa dai gestori, dagli enti di promozione, dalle associazioni e dalle società sportive che utilizzano l’impianto, insieme all’amministrazione comunale, è stata quella di evitare chiusure complete e prolungate della struttura.

Si è scelto quindi di procedere con un programma di ammodernamento articolato in lotti distribuiti nell’arco di tre annualità, così da consentire la prosecuzione delle attività compatibilmente con l’avanzamento dei lavori.

La ristrutturazione complessiva della piscina comunale rappresenta uno degli interventi più importanti realizzati in questi anni sull’impianto. Il progetto ha un valore complessivo di 4 milioni e 600mila euro e il completamento dei lavori è previsto entro il 2028.

I prossimi interventi sulla piscina di Lugo

Le prossime fasi riguarderanno il completamento dei locali tecnici, già in corso negli spazi esterni, e il rifacimento degli impianti per il trattamento dell’acqua e il ricambio dell’aria dello spazio natatorio. Il progetto relativo a questi ultimi interventi è in attesa di approvazione.