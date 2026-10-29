Ravenna. Il 13 dicembre si eleggono i consigli territoriali: al voto anche i sedicenni e i cittadini stranieri residenti nel territorio del comune

Cosa sono i consigli territoriali



L’istituzione dei consigli territoriali, il loro ruolo e funzionamento, nonché le modalità di elezione, sono sanciti da un apposito regolamento. Si tratta di organismi di partecipazione a base volontaria e territoriale, uno per ciascuna delle dieci aree nelle quali è articolato il territorio del comune di Ravenna: Centro Urbano, Ravenna Sud, Darsena, Sant’Alberto, Mezzano, Piangipane, Roncalceci, San Pietro in Vincoli, Castiglione di Ravenna e Del Mare. Tali organismi hanno un ruolo preziosissimo, essendo punto di riferimento per tutti i residenti del territorio comunale: valorizzano e promuovono la partecipazione dei cittadini, degli organismi e delle libere forme associative alla gestione della cosa pubblica; nell’ambito degli indirizzi politici dell’Amministrazione comunale esercitano le proprie funzioni consultive e propositive; rappresentano un importantissimo canale di comunicazione, attraverso il quale i cittadini possono tenere aperto il dialogo con il Comune sui principali temi di ciascun territorio. Sono composti da un numero variabile di consiglieri territoriali, sulla base del numero di abitanti delle rispettive aree: 13 per le aree territoriali di Sant’Alberto, Mezzano, Piangipane, Roncalceci, San Pietro in Vincoli, Castiglione; 17 per le aree territoriali Darsena e Del Mare; 19 per le aree territoriali Centro Urbano e Ravenna Sud. I seggi sono ripartiti secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Ciascun consiglio territoriale rimane in carica per un periodo di cinque anni, corrispondente a quello del consiglio comunale, ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del nuovo consiglio territoriale. Gli eletti esercitano la loro attività in modo volontario e assolutamente gratuito.