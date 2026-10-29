Ravenna, il TAR ferma l’abbattimento dei tigli centenari dell’ex Seminario: esultano i cittadini. Prossima udienza il 18 novembre

Stop – per il momento – agli abbattimenti dei tigli centenari dell’ex Seminario di Ravenna, dove ha sede la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. Il TAR ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dal gruppo di cittadini Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna e dall’associazione Animal Liberation OdV, bloccando i tagli che erano stati programmati per venerdì 30 ottobre. Ora la parola passa nuovamente al TAR, con un’udienza fissata per il 18 novembre.

A dare la notizia è il gruppo di cittadini: “Il TAR ha infatti accolto la richiesta di sospendere gli abbattimenti già programmati per venerdì 30 ottobre. Nell’accoglimento viene evidenziata una possibile violazione del Regolamento comunale del verde, meritevole di approfondimenti. In attesa di stabilire se la procedura applicata sia stata corretta, la distruzione dei tigli, giudicati in salute dal dottore forestale che li ha esaminati per conto dei cittadini, è sospesa”

“Nel frattempo – in vista del 18 novembre – i cittadini continueranno le azioni di sensibilizzazione sul patrimonio arboreo storico della nostra città, l’unico in grado di fornire servizi ecosistemici elevatissimi e creare vere e proprie oasi ecologiche all’interno dei centri urbani, mitigando inquinamento, rumore, temperatura. I fiori dei tigli, poi, alberi un tempo considerati sacri, sono particolarmente attrattivi per gli insetti impollinatori. Si tratta quindi di piante mellifere molto importanti dal punto di vista dell’equilibrio esosistemico”.

“Il tiglio è apprezzato non solo per la bellezza ornamentale – sottolineano – , ma anche per le virtù terapeutiche, in particolare le capacità calmanti e rilassanti. Fiori e foglie vengono utilizzati da molto tempo in preparati per alleviare raffreddamento, tosse e stati d’ansia”.