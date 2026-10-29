Ravenna, in via Zirardini la mostra “Non sono (in)differente”: 14 fotografie sull’inclusione

Quattordici fotografie, altrettante occasioni per riflettere sulle differenze, sull’incontro e sulle possibilità dell’inclusione. Fino al 22 novembre, via Zirardini a Ravenna ospita “Non sono (in)differente”, la mostra a cielo aperto di Marco Parollo e Nerval Teatro, realizzata in collaborazione con il Comune di Ravenna nell’ambito della terza edizione del festival L’Arte che Include.

Il percorso espositivo raccoglie immagini scattate da Parollo nel corso degli anni durante il Laboratorio Permanente “Il teatro è differenza” di Nerval Teatro. Ogni fotografia è accompagnata da una parola e da una citazione tratte da “Il Diario delle differenze”, progetto di racconto e testimonianza realizzato da un gruppo di studentesse del Liceo delle Scienze Umane di Ravenna.

Guidate dallo studioso e docente Lorenzo Donati, le ragazze hanno affiancato il laboratorio, osservandone il lavoro e sperimentando forme di scrittura diaristica e giornalistica. Dall’incontro tra fotografie, parole e testimonianze nasce una sorta di vocabolario delle differenze, composto da termini come imbarazzo, sguardo, corpo, fantasia, attesa e pazienza.

La mostra propone così un percorso attraverso gesti, emozioni e scoperte, nel quale le differenze diventano anche un’occasione per interrogarsi sul modo di guardare gli altri e di costruire relazioni. Un lessico aperto, che racconta le esperienze dei partecipanti e le possibilità offerte dall’incontro e dall’inclusione.

La mostra si inserisce nel programma della terza edizione di L’Arte che Include, festival curato da Nerval Teatro che quest’anno amplia la propria presenza nella città, intrecciando luoghi, persone, artisti e linguaggi.

Il progetto espositivo e il festival nascono dall’esperienza del Laboratorio Permanente “Il teatro è differenza”, attivo a Ravenna dal 2019 e svolto continuativamente dal 2021 negli spazi del Teatro Zodiaco, grazie all’interessamento dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune. Il laboratorio coinvolge circa venti persone con disabilità fisiche o psichiche, di età compresa tra i 20 e i 70 anni, che frequentano tre cooperative sociali del territorio: La Pieve, San Vitale e Selenia.

Un ulteriore momento del progetto è in programma sabato 7 novembre alle 15, quando la mostra prenderà vita con la performance site specific “Non sono (in)differente”, un appuntamento collettivo pensato per dare voce alle fotografie. Parteciperanno gli allievi e le allieve del percorso di formazione Risvegli, curato da Spazio A in collaborazione con Nerval Teatro e sostenuto dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna nell’ambito del bando ACCCADE.

L’Arte che Include è un progetto di Nerval Teatro realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Ravenna. Il progetto è inoltre sostenuto da Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Otto per Mille Chiesa Valdese, Romagna Acque – Società delle Fonti e BCC. Tra i partner figurano Cantieri Danza, Ravenna Teatro, Ravenna Antica / Classis Ravenna – Museo della Città e del Territorio, Associazione Galla & Teo, Ente Nazionale Sordi di Ravenna, Centro per le famiglie di Ravenna e Biblioteca Classense / Casa Vignuzzi.

Fondata nel 2007 da Maurizio Lupinelli ed Elisa Pol, Nerval Teatro intreccia l’attenzione alla drammaturgia contemporanea con un percorso artistico dedicato alle persone che vivono situazioni di marginalità sociale. Nel corso degli anni la compagnia ha realizzato spettacoli apprezzati da pubblico e critica, confrontandosi con autori come Antonio Moresco, Werner Schwab, Sarah Kane, Lucia Calamaro e R.W. Fassbinder.

Dal 2007 porta avanti ad Armunia, a Rosignano Marittimo, un Laboratorio Permanente dedicato ai linguaggi del teatro con persone con disabilità. Tra i risultati più importanti del percorso figura “DOPPELGÄNGER/Chi incontra il suo doppio muore”, realizzato insieme alla compagnia Abbondanza/Bertoni e interpretato dall’attore Francesco Mastrocinque e dal danzatore Filippo Porro, che ha ottenuto il Premio Ubu 2021 come Miglior spettacolo di danza. Nel 2020 a Maurizio Lupinelli è stato inoltre assegnato il premio della rivista “Gli Asini”.