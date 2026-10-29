Riolo Terme celebra Samhain, sabato 31 ottobre torna il tradizionale Capodanno celtico

Torna a Riolo Terme il tradizionale Capodanno celtico in programma sabato trentuno ottobre nel centro storico della cittadina termale. La manifestazione, promossa e organizzata dalla Pro Loco locale che nell’ultimo anno e mezzo ha rinnovato profondamente i propri quadri direttivi, conferma la ferma volontà di preservare, valorizzare e rilanciare le grandi feste storiche che identificano da decenni il paese della Romagna Faentina.

La kermesse, che da anni rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il calendario autunnale romagnolo, animerà l’intera giornata e la notte con un articolato programma a ingresso gratuito incentrato sul recupero delle origini europee e preromane della festività rispetto alle consuete formule commerciali importate. Il centro cittadino e le aree adiacenti si trasformeranno nel mondo suggestivo di Samhain attraverso spettacoli di fuoco, esibizioni di magia, animazioni itineranti, mercatini a tema e aree dedicate alla gastronomia tradizionale con specialità locali, birre artigianali, idromele e ippocrasso.

Le attività prenderanno il via nel pomeriggio a partire dalle 15, con l’apertura delle iniziative dedicate alle famiglie e la caccia ai tesori tematici in biblioteca. Le visite narrate e i percorsi ludici all’interno della Rocca iniziano alle 16, orario che coincide anche con gli spettacoli di magia e animazione in piazza Mazzanti. Dalle ore 17 la Sala Sante Ghinassi apre lo spazio riservato ai laboratori e alle letture per i più piccoli. Il programma entra nel vivo dalle ore diciannove con l’allestimento della tradizionale tavola degli antenati, l’avvio dei concerti di musica dal vivo e le esibizioni itineranti di percussioni e cornamuse lungo le vie del centro e al Parco Pertini.