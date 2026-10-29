“Savarna Halloween Night” in Piazza Italia a Savarna con giochi interattivi
Sabato 31 ottobre il Comitato Cittadino organizza la “Savarna Halloween Night” in Piazza Italia con giochi interattivi. Chi vuole giocare prende il kit e parte all’avventura tra le postazioni interattive del paese.
IL KIT – Mappa, luce magica per trovare gli indizi, cioccolata calda, popcorn, caramelle e tante sorprese per chi tenta l’avventura.
INTERATTIVITÀ – Risolvi gli enigmi e scopri la parola segreta! Se trovi la parola segreta, ritiri il gadget finale!
IL GIRO – L’avventura è fra le vie centrali del paese con le postazioni da scoprire.
IL PROGRAMMA – Dalle 18:00 alle 23:00 stand gastronomico a cura dei volontari, in Piazza Italia / alle 19:00 spettacolo di apertura / dalle 19:30 apertura postazioni interattive / alle 22:30 spettacolo di chiusura
Sono vietati botti e fumogeni. Strade chiuse dalle 18.30 (esclusi i residenti).