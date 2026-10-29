Trasferta spagnola per Unione Comuni della Bassa Romagna e Polo tecnico di Lugo con il Progetto europeo “Floodscape”

Nelle giornate di martedì 20 e mercoledì 21 ottobre 2026 una delegazione formata da tecnici del Servizio Europa e del Servizio Educazione ambientale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e da docenti del Polo tecnico e professionale di Lugo si è recata a Vila-real, in Spagna, per prendere parte a un’attività transnazionale di formazione nell’ambito di Floodscape.

“Floodscape” è il progetto europeo finanziato dal programma Erasmus+ che sviluppa nuovi strumenti educativi capaci di aiutare i giovani a comprendere e affrontare con consapevolezza i rischi legati al cambiamento climatico.

L’incontro ha riunito all’istituto Colegio Obispo Pont di Vila-real i partner italiani, portoghesi e spagnoli del progetto, coordinato dall’organizzazione spagnola Cresol. Durante le due giornate di formazione, i docenti hanno approfondito e testato una metodologia didattica innovativa per l’apprendimento e la gestione del rischio climatico, con particolare attenzione alle alluvioni. Tra gli strumenti previsti dal progetto, una escape room educativa che permetterà alle classi di confrontarsi con situazioni legate alle emergenze climatiche attraverso il gioco immersivo, la creatività, la collaborazione e la risoluzione di problemi.

Si è trattato di un’esperienza particolarmente significativa per la Bassa Romagna e la Comunità Valenciana, territori che hanno vissuto di recente le drammatiche conseguenze di eventi alluvionali estremi. Ad accomunare le due realtà, la necessità di preparare i cittadini ad affrontare fenomeni climatici sempre più intensi e frequenti, a partire proprio dal contributo che la scuola può dare in questo senso. La partecipazione della delegazione del Polo tecnico di Lugo conferma l’importanza della collaborazione tra la scuola e le istituzioni locali per sviluppare nei giovani non soltanto conoscenze scientifiche, ma anche preparazione ai rischi, capacità di leggere il territorio e competenze utili ad affrontare le sfide ambientali.

“Le alluvioni che hanno colpito la Bassa Romagna ci hanno insegnato quanto sia importante investire nella prevenzione e nella capacità delle comunità di affrontare le emergenze – commenta Riccardo Graziani, sindaco referente per le Politiche Europee dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna -. Con “Floodscape” vogliamo partire dalla scuola, sostenendo gli insegnanti perché aiutino i ragazzi a conoscere e gestire nel modo più consapevole le fragilità del territorio che abitano. L’esperienza della nostra delegazione in Spagna ci ha ricordato che, anche a molti chilometri di distanza, affrontiamo sfide comuni. La collaborazione europea può aiutarci a trovare risposte condivise su questi temi”.

Il progetto “Floodscape”, avviato nel novembre 2025 e in programma fino al novembre del 2027, coinvolge l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il Polo tecnico di Lugo, i partner spagnoli Cresol e Colegio Obispo Pont di Vila-real e l’agenzia portoghese Bwtc.