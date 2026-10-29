Tre giorni al Mar di Ravenna in compagnia di “Supremalia” e delle forme della bellezza secondo Nicola Samorì

Al MAR Museo d’Arte della città di Ravenna prosegue la mostra Nicola Samorì. Supremalia, visitabile fino al 17 gennaio 2027: l’esposizione invita a esplorare il lavoro di Samorì e le molteplici forme della bellezza attraverso le trasformazioni della materia, tra pittura e scultura.

Fra le attività collaterali, venerdì 30 ottobre, dalle 18.30 è prevista la serata aperitivo – Supremalia. Un incontro con l’arte, un tempo da assaporare. Accompagnati dagli esperti museali del MAR, i partecipanti potranno esplorare l’universo di Nicola Samorì, approfondendo le trasformazioni della materia, i rimandi alla tradizione e le nuove interpretazioni della bellezza. Al termine della visita, la serata proseguirà al MAR Art Caffè con un aperitivo, per condividere impressioni e suggestioni in un momento di piacevole incontro. L’iniziativa si svolge ogni venerdì, dalle 18.30 alle 21.00. Il costo è di 20 euro a persona e comprende l’ingresso alla mostra, la visita guidata a cura degli esperti museali del MAR e l’aperitivo.La prenotazione è obbligatoria al numero 0544 482477, dal martedì alla domenica, dalle 9.00 alle 16.30.

Sabato 31 ottobre, alle ore 16.00, invece, è previsto un appuntamento per le famiglie – Fragile Bellezza. Il gesto e lo sguardo. La bellezza non è sempre sinonimo di perfezione: può nascere anche dalle trasformazioni, dalle imperfezioni e dalle tracce lasciate dal tempo. Da questa riflessione prende avvio Fragile Bellezza. Il gesto e lo sguardo, il laboratorio del MAR dedicato alle famiglie, che invita bambini e adulti a esplorare le opere di Nicola Samorì e le sculture della Gipsoteca, per poi sperimentare nuove possibilità espressive. Attraverso semplici gesti creativi, i partecipanti realizzeranno un elaborato personale, scoprendo come un’immagine possa cambiare significato e come anche ciò che si trasforma possa rivelare una bellezza inattesa. Un’esperienza per guardare l’arte con occhi nuovi, valorizzare l’unicità e riflettere insieme sul rapporto tra materia, memoria e cambiamento.

Il laboratorio è rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni e alle loro famiglie. Si svolge ogni sabato alle ore 16.00 e ha una durata di circa un’ora e trenta minuti. Il costo è di 6 euro per i bambini e 8 euro per gli adulti, comprensivi di ingresso, visita animata e laboratorio. È inoltre possibile usufruire di una merenda a tariffa speciale presso il MAR Art Caffè Garden Bistrot. Il ritrovo è previsto presso la biglietteria del museo 15 minuti prima dell’inizio dell’attività. La prenotazione è obbligatoria, preferibilmente via e-mail all’indirizzo prenotazionimar@ravennantica.org oppure telefonando al numero 0544 482477.

Sempre sabato 31 ottobre, alle ore 16.30 visita guidata alla mostra Nicola Samorì. Supremalia. Per chi desidera approfondire la mostra accompagnato da una guida, è in programma una visita guidata ad aggregazione libera dedicata a Nicola Samorì. Supremalia. Un percorso per avvicinarsi alle opere, coglierne i riferimenti alla storia dell’arte e scoprire il dialogo tra tradizione classica e linguaggio contemporaneo, seguendo le trasformazioni della materia e le molteplici interpretazioni della bellezza.

La visita si svolge ogni sabato alle ore 16.30 e ha una durata di circa un’ora. Il costo è di 14 euro a persona, comprensivo di ingresso e visita guidata. Esibendo il biglietto è possibile usufruire di un aperitivo a tariffa speciale presso il MAR Art Caffè Garden Bistrot. Il ritrovo è previsto presso la biglietteria del museo 15 minuti prima dell’inizio. La prenotazione è obbligatoria al numero 0544 482477 oppure via e-mail all’indirizzo prenotazioni@ravennantica.org.