Tre nuovi appuntamenti con i “silent reading party” in Bassa Romagna

Segnatevi sul calendario il 4 novembre, il 2 dicembre a Lugo e il 19 novembre a Cotignola. In Bassa Romagna sono in arrivo infatti tre nuovi appuntamenti con i “silent reading party” in biblioteca, a Lugo e Cotignola.

A Lugo ci si troverà alla Fabrizio Trisi mercoledì 4 novembre e 2 dicembre, sempre alle 20.30, mentre a Cotignola l’appuntamento è alla biblioteca Luigi Varoli giovedì 19 novembre alle 18.

Un silent reading party è un evento a cui si partecipa in silenzio: si può portare un libro o prenderlo in prestito e leggerlo in compagnia di altre persone. È un modo per disconnettersi dal mondo virtuale e dai social, per immergersi tra le pagine di un libro senza distrazioni.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi contattando la biblioteca (i posti sono limitati).

Gli appuntamenti sono organizzati nell’ambito del Silent reading party tour che questa estate ha attraversato anche le biblioteche della Bassa Romagna, grazie al «patto per la lettura» con il quale le biblioteche della provincia di Ravenna si impegnano a realizzare progetti sulla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza e progetti e laboratori di lettura rivolti a tutte le fasce generazionali.