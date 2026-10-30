storico concorso canoro|
46° Pavone D’Oro: iscrizioni al via per l’edizione 2027
Nuova sede, nuove date e un numero più contenuto di partecipanti per il Pavone d’Oro, lo storico concorso canoro faentino dedicato ai giovani talenti fino ai 18 anni. La 46ª edizione si svolgerà infatti al Teatro San Giuseppe Artigiano, scelta resa necessaria dalla chiusura del Teatro Comunale Masini, interessato da lavori di riqualificazione.
Le iscrizioni saranno aperte dal 2 novembre al 13 dicembre 2026. Il concorso, ideato oltre cinquant’anni fa da don Italo Cavagnini, si prepara così a tornare con un’edizione che manterrà al centro la musica e il protagonismo di bambini e ragazzi, ma con alcune modifiche organizzative.
A causa degli spazi più ridotti della nuova sede, gli organizzatori hanno stabilito un limite di 45 canzoni complessive. «Visti gli spazi ridotti – spiegano – quest’anno accetteremo solo 45 canzoni totali, perché la location permetterà un’affluenza più ridotta».
Le tre semifinali si terranno giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 aprile 2027, sempre con inizio alle 20.15. L’ingresso sarà a offerta libera, con accesso controllato. La finalissima è invece in programma domenica 11 aprile, dalle 17.30: i giovani cantanti rimasti in gara si contenderanno il tradizionale premio in ceramica, offerto dalla Bottega d’Arte Gaeta.
Anche per il 2027 sarà riproposto “Armonie in crescendo: unisciti al Pavone d’Oro”, il progetto rivolto alle classi delle scuole primarie faentine, che potranno partecipare alla categoria a loro dedicata. Saranno al massimo otto le classi ammesse.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate online attraverso il sito ufficiale www.ilpavonedoro.it, dove sono disponibili il regolamento aggiornato, le indicazioni sui brani da presentare e tutte le informazioni per partecipare.
Sito internet: www.ilpavonedoro.it
Pagina Facebook ufficiale del concorso: https://www.facebook.com/concorsocanoropavonedoro
Profilo Instagram ufficiale del concorso: https://www.instagram.com/pavonedoro/