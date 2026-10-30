46° Pavone D’Oro: iscrizioni al via per l’edizione 2027 

Nuova sede, nuove date e un numero più contenuto di partecipanti per il Pavone d’Oro, lo storico concorso canoro faentino dedicato ai giovani talenti fino ai 18 anni. La 46ª edizione si svolgerà infatti al Teatro San Giuseppe Artigiano, scelta resa necessaria dalla chiusura del Teatro Comunale Masini, interessato da lavori di riqualificazione.

Le iscrizioni saranno aperte dal 2 novembre al 13 dicembre 2026. Il concorso, ideato oltre cinquant’anni fa da don Italo Cavagnini, si prepara così a tornare con un’edizione che manterrà al centro la musica e il protagonismo di bambini e ragazzi, ma con alcune modifiche organizzative.