A Massa Lombarda gli studenti insegnano ai più piccoli come stare in rete: nasce il progetto “Digital Peer”

Saranno gli studenti delle scuole medie a spiegare ai bambini delle elementari come navigare in sicurezza, riconoscere il cyberbullismo, proteggere la propria privacy e trovare un equilibrio tra vita online e attività quotidiane. A Massa Lombarda prende il via “Digital Peer”, un progetto pilota che punta sull’educazione tra pari per promuovere un uso consapevole delle tecnologie e prevenire i rischi legati al mondo digitale.

L’iniziativa è promossa dall’Istituto Comprensivo “F. D’Este”, in collaborazione con AUSL Romagna, Istituto Oncologico Romagnolo (IOR) e Comune di Massa Lombarda. Il percorso coinvolgerà le scuole di Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno e avrà come protagonisti fino a 15 studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

L’idea alla base di “Digital Peer” è semplice: rendere i ragazzi stessi parte attiva del processo educativo, affidando agli studenti più grandi il compito di condividere conoscenze ed esperienze con i più piccoli. Un approccio che punta sulla vicinanza di età e linguaggio per affrontare temi che riguardano sempre più precocemente la quotidianità di bambini e adolescenti.

Dalle lezioni ai laboratori: i ragazzi diventano peer educator

Il progetto prevede una prima fase di formazione, articolata in sei incontri, durante i quali i 15 studenti coinvolti acquisiranno strumenti e competenze sui principali aspetti della cittadinanza digitale. Al termine del percorso diventeranno peer educator e guideranno laboratori interattivi rivolti agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie di Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno.

Tre gli ambiti al centro delle attività. Il primo riguarda la tutela della privacy e di sé stessi online, per imparare a distinguere ciò che può essere condiviso da ciò che deve rimanere privato e riconoscere i rischi legati alla diffusione di informazioni personali.

Il secondo affronta il tema della comunicazione non ostile, con particolare attenzione al cyberbullismo, al rispetto degli altri e alla capacità di distinguere uno scherzo da un’offesa. Il terzo riguarda il benessere fisico e il movimento: i ragazzi saranno invitati a riflettere sul tempo trascorso davanti agli schermi, sulla sedentarietà e sull’importanza dell’attività fisica per la salute psicofisica.

L’obiettivo è quindi andare oltre la semplice conoscenza dei rischi della rete, lavorando anche sulle relazioni, sulla responsabilità individuale e sull’equilibrio tra dimensione digitale e vita quotidiana.

Comune, AUSL e IOR: “Il benessere digitale è parte della salute”

«Oggi l’educazione alla salute passa anche attraverso il rapporto che bambini e adolescenti costruiscono con gli strumenti digitali», sottolinea Rosanna Massabeti, assessora alle Politiche sociali per la salute del Comune di Massa Lombarda. Internet offre opportunità, ma richiede consapevolezza, capacità critica e attenzione ai rischi. Per questo, secondo l’assessora, non basta indicare ai ragazzi quali comportamenti evitare: è necessario aiutarli a comprenderne le conseguenze e a sviluppare gli strumenti per affrontare autonomamente le situazioni.

Massabeti individua proprio nel protagonismo degli studenti uno dei punti di forza dell’iniziativa: «Quando un ragazzo parla a un altro ragazzo, utilizzando un linguaggio vicino alla sua esperienza, il messaggio educativo può diventare più efficace». La collaborazione tra scuola, servizi sanitari e istituzioni, aggiunge, rappresenta un investimento nella formazione di cittadini più consapevoli e responsabili.

Sull’importanza del benessere digitale come parte integrante della promozione della salute interviene anche Giulia Silvestrini, direttrice dell’U.O.C. Igiene Pubblica di Ravenna del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL Romagna. La rete, osserva, è ormai uno dei luoghi in cui bambini e ragazzi costruiscono relazioni, sperimentano modalità di comunicazione e fanno esperienza di sé. Da qui la necessità di accompagnarli nello sviluppo di competenze per vivere la dimensione digitale in modo consapevole, equilibrato e salutare.

Silvestrini sottolinea inoltre il valore della collaborazione tra servizi sanitari, scuola e territorio, con un coinvolgimento che può estendersi anche a insegnanti e famiglie, nella costruzione di una responsabilità educativa condivisa.

La metodologia della peer education è al centro anche dell’esperienza dello IOR. «L’Istituto Oncologico Romagnolo, attraverso il team IORScuola, propone l’approccio della peer education già dal 2001, nella convinzione che giovani più informati diventeranno adulti più consapevoli delle proprie scelte di salute», spiega Fabrizio Miserocchi, direttore generale dello IOR.

L’obiettivo, aggiunge, è riconoscere ai ragazzi un ruolo attivo nella prevenzione, valorizzandoli come interlocutori capaci di influenzare positivamente il proprio gruppo. «Chi meglio di un nativo digitale può parlare dei rischi del mondo online e della connessione continua? Il compito degli adulti non è imporre prescrizioni dall’alto, ma formare questi giovani, lasciando spazio alla loro creatività e capacità di comunicare».

Questionari per valutare i risultati

“Digital Peer” nasce come progetto pilota e prevede una valutazione dei risultati al termine delle attività. L’efficacia del percorso e il suo impatto sul benessere degli alunni saranno verificati attraverso questionari standardizzati rivolti a studenti e docenti.