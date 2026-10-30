Carro funebre e bara come attrazione di Halloween ad Alfonsine. La DC protesta: “A tutto c’è un limite, rispetto per i defunti”

Un’iniziativa annunciata per Halloween ad Alfonsine, che prevede la possibilità di entrare in una bara all’interno di un carro funebre, ha scatenato le proteste della Democrazia Cristiana di Ravenna. La proposta, pubblicizzata sui social per la serata di sabato 31 ottobre in corso Matteotti, viene giudicata irrispettosa nei confronti delle persone scomparse e delle famiglie in lutto. A contestarla sono la consigliera comunale Daniela Alì e il segretario provinciale della DC Giovanni Morgese, che chiedono al sindaco Riccardo Graziani di verificare le autorizzazioni e invitare gli organizzatori a rivedere l’iniziativa.

A far scoppiare la polemica è stato un messaggio pubblicato nel gruppo Facebook “Sei di Alfonsine se…”, nel quale viene annunciata per la serata di Halloween la presenza di un’autofunebre e di una bara in corso Matteotti, nella zona del mercato coperto, nei pressi degli spazi destinati ai manifesti funebri. «Corso Matteotti zona mercato coperto, dove ci sono i manifesti lutto (guarda caso) saremo lì con l’autofunebre e la bara per farvi vivere l’esperienza di salire dentro un carro da morto dentro una bara. Roba da brividi!», si legge nel post riportato dalla Democrazia Cristiana.

Una proposta che ha provocato la reazione di Daniela Alì, consigliera comunale della DC ad Alfonsine, particolarmente critica anche nei confronti della collocazione scelta. «Proporre di “vivere l’esperienza di salire dentro un carro da morto dentro una bara” banalizza e spettacolarizza un momento di dolore profondo legato alla perdita e al lutto, che meriterebbe ben altra sobrietà. Posizionarsi strategicamente in “corso Matteotti zona mercato coperto, dove ci sono i manifesti lutto” rende la trovata ancora più inopportuna e insensibile nei confronti delle famiglie e della memoria dei defunti recentemente scomparsi».

Secondo la consigliera, la scelta di utilizzare oggetti legati ai funerali come elementi di intrattenimento supera i confini della provocazione tipica della festa. «Trasformare simboli così dolorosi in un’attrazione goliardica o in un’operazione di marketing “da brividi” calpesta il decoro e la sensibilità di un’intera comunità, risultando irrispettoso non solo verso chi non c’è più, ma anche verso il dolore di chi rimane».

Alla contestazione si unisce Giovanni Morgese, segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Ravenna, che rivolge un appello pubblico al sindaco Riccardo Graziani, chiedendo un intervento dell’Amministrazione comunale alla vigilia delle ricorrenze di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti. «Non vogliamo apparire bacchettoni o fuori tempo, né demonizzare Halloween. Ma a tutto c’è un limite. Il carro funebre non è una giostra. La bara non è un set fotografico. Sono l’ultimo viaggio di una persona. Si può fare paura e divertirsi in mille modi creativi senza calpestare il dolore degli altri».