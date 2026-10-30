Due commissioni consiliari aperte al pubblico su ricostruzione e rischio idrogeologico promosse da Faenza Cresce

A Faenza si torna a discutere di ricostruzione post-alluvione, manutenzione dei corsi d’acqua e opere per la sicurezza idraulica con due sedute della sesta Commissione consiliare “Lavori pubblici, patrimonio e ricostruzione”, in programma il 3 e il 16 novembre, entrambe aperte alla partecipazione dei cittadini. Gli incontri sono stati promossi dai consiglieri Marco Bianchedi e Matteo Rava del gruppo Faenza Cresce, con l’obiettivo di fare il punto sugli interventi realizzati, sui progetti ancora da completare e sulle risorse disponibili per la messa in sicurezza del territorio.

Le due commissioni, convocate a seguito del lavoro portato avanti nelle ultime settimane dai consiglieri, affronteranno aspetti differenti ma strettamente collegati: da un lato la manutenzione dei fiumi e lo stato della ricostruzione dopo le alluvioni del 2023, 2024 e 2025, dall’altro gli interventi strutturali per ridurre il rischio idrogeologico nei bacini del Lamone, del Senio e del Marzeno.

«Un’iniziativa che nasce dalla volontà di mantenere alta l’attenzione su temi fondamentali per la città – spiegano Bianchedi e Rava – favorendo un confronto diretto con le istituzioni e i soggetti responsabili degli interventi. L’obiettivo è fare chiarezza su quanto è stato realizzato, sulle opere ancora da completare, sulle risorse disponibili e, soprattutto, sui tempi previsti».

Il primo appuntamento è fissato per martedì 3 novembre alle 18.30 e sarà dedicato alla manutenzione dei corsi d’acqua e allo stato di avanzamento della ricostruzione dopo i diversi eventi alluvionali che hanno interessato il territorio faentino. Durante la seduta saranno esaminati gli interventi già eseguiti e quelli programmati, con un approfondimento sul nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e sulle competenze dei Consorzi di Bonifica.

Al confronto parteciperanno, tra gli altri, Laura Dalpiaz, responsabile dell’Ufficio territoriale dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile competente per i bacini idrografici del Lamone, del Senio e del Santerno, Nicola Pasi e un rappresentante dei Consorzi di Bonifica.

Lunedì 16 novembre, sempre alle 18.30, la Commissione si riunirà invece nella Sala del Consiglio comunale per affrontare il tema delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico nei bacini del Lamone, del Senio e del Marzeno.

La seduta sarà dedicata in particolare alla ricostruzione del quadro delle competenze tra i diversi enti coinvolti, alla disponibilità dei finanziamenti e all’avanzamento dei progetti, con attenzione anche agli ostacoli che possono condizionarne la realizzazione. Tra le questioni che saranno approfondite figurano le aree di tracimazione controllata, uno dei temi inseriti nel confronto sulle strategie di gestione del rischio idraulico.

Per il secondo appuntamento sono stati invitati rappresentanti tecnici della Regione Emilia-Romagna, la sottosegretaria alla Presidenza della Regione con delega alla Protezione civile Manuela Rontini, Laura Dalpiaz e Andrea Fabbri, vicesindaco e assessore del Comune di Faenza.