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Ferrero (FdI): “Raccolta firme a Ravenna per difendere la residenzialità storica nell’assegnazione delle case popolari”

30 ottobre 2026 | 18:46
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di Redazione

Redazione

Ferrero (FdI): &#8220;Raccolta firme a Ravenna per difendere la residenzialità storica nell&#8217;assegnazione delle case popolari&#8221;

Domani mattina, dalle ore 9 alle 12, Fratelli d’Italia sarà presente al mercato ambulante di Ravenna per raccogliere le firme a sostegno del mantenimento del principio della residenzialità storica nell’assegnazione delle case popolari.

Riteniamo fondamentale che le case popolari, risorse pubbliche destinate a sostenere le famiglie in difficoltà, riconoscano un criterio di priorità a chi vive da anni sul territorio, vi ha costruito la propria vita e contribuisce quotidianamente alla comunità.

Le case popolari devono andare prioritariamente ai Ravennati, a chi ha un legame storico e concreto con la città e il territorio. Non si tratta di negare il diritto alla casa a chi è in difficoltà, ma di garantire criteri di equità, radicamento e rispetto nei confronti dei cittadini che da generazioni vivono nella nostra comunità.

Invitiamo tutti i cittadini a raggiungerci al mercato, firmare la nostra petizione e sostenere questa battaglia di buon senso e giustizia.

Difendere la residenzialità storica significa dare valore al legame con il nostro territorio.

Alberto Ferrero Consigliere regionale Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia