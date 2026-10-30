Ferrero (FdI): “Raccolta firme a Ravenna per difendere la residenzialità storica nell’assegnazione delle case popolari”
Domani mattina, dalle ore 9 alle 12, Fratelli d’Italia sarà presente al mercato ambulante di Ravenna per raccogliere le firme a sostegno del mantenimento del principio della residenzialità storica nell’assegnazione delle case popolari.
Riteniamo fondamentale che le case popolari, risorse pubbliche destinate a sostenere le famiglie in difficoltà, riconoscano un criterio di priorità a chi vive da anni sul territorio, vi ha costruito la propria vita e contribuisce quotidianamente alla comunità.
Le case popolari devono andare prioritariamente ai Ravennati, a chi ha un legame storico e concreto con la città e il territorio. Non si tratta di negare il diritto alla casa a chi è in difficoltà, ma di garantire criteri di equità, radicamento e rispetto nei confronti dei cittadini che da generazioni vivono nella nostra comunità.
Invitiamo tutti i cittadini a raggiungerci al mercato, firmare la nostra petizione e sostenere questa battaglia di buon senso e giustizia.
Difendere la residenzialità storica significa dare valore al legame con il nostro territorio.
Alberto Ferrero Consigliere regionale Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia