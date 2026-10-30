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Halloween a Porto Corsini, sabato la passeggiata paurosa nella pineta tra clown e apparizioni

30 ottobre 2026 | 19:09
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di Redazione

Redazione

Halloween a Porto Corsini, sabato la passeggiata paurosa nella pineta tra clown e apparizioni

Clown nascosti tra gli alberi, figure inquietanti pronte a comparire all’improvviso e tanti brividi lungo il percorso. A Porto Corsini Halloween si festeggia con una passeggiata da paura, pensata per coinvolgere grandi e piccini.

L’appuntamento è per sabato 31 ottobre, quanto la pineta di Porto Corsini si trasformerà in un percorso da brividi per festeggiare Halloween, con un’iniziativa organizzata dalla Pro Loco e dalle Fantasmamme.

La partenza della “sfilata paurosa in pineta” è fissata alle 17.30 dal parco di via Valle Giralda. Da qui i partecipanti entreranno nella pineta e percorreranno il tragitto allestito per l’occasione, dove non mancheranno sorprese, incontri da brivido e qualche spavento dietro gli alberi.

Ma dopo la paura arriva il momento di rimettersi in forze: alle 18.30, nella sede della Pro Loco,è in programma una ricca merenda per grandi e piccini, una vera e propria merenda scaccia-paura per concludere il pomeriggio in allegria.