Halloween a Porto Corsini, sabato la passeggiata paurosa nella pineta tra clown e apparizioni

Clown nascosti tra gli alberi, figure inquietanti pronte a comparire all’improvviso e tanti brividi lungo il percorso. A Porto Corsini Halloween si festeggia con una passeggiata da paura , pensata per coinvolgere grandi e piccini.

L’appuntamento è per sabato 31 ottobre, quanto la pineta di Porto Corsini si trasformerà in un percorso da brividi per festeggiare Halloween, con un’iniziativa organizzata dalla Pro Loco e dalle Fantasmamme.

La partenza della “sfilata paurosa in pineta” è fissata alle 17.30 dal parco di via Valle Giralda. Da qui i partecipanti entreranno nella pineta e percorreranno il tragitto allestito per l’occasione, dove non mancheranno sorprese, incontri da brivido e qualche spavento dietro gli alberi.