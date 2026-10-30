Lugo, un progetto per un nuovo spazio culturale dedicato ai giovani: l’Unione cerca partner per Emaldi20

Un nuovo spazio culturale dedicato soprattutto ai giovani, con cinema, concerti, mostre, aree studio, laboratori e attività di formazione. È l’obiettivo del progetto Emaldi20, con cui l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna punta a trasformare l’immobile pubblico di via Emaldi 20 a Lugo in un centro culturale multifunzionale permanente. Per arrivarci, però, il percorso è ancora da costruire: l’Unione vuole candidare il progetto a un bando regionale dedicato allo sviluppo di ecosistemi territoriali innovativi e ha pubblicato un avviso per raccogliere le adesioni di associazioni, enti, imprese e realtà interessate a diventare partner dell’iniziativa.

L’idea è quella di realizzare un luogo di incontro e aggregazione nel quale cinema, spettacoli e concerti possano convivere con spazi espositivi, aree dedicate allo studio, laboratori e percorsi di formazione. Non soltanto un contenitore di eventi, ma uno spazio capace di mettere in relazione cultura, imprese, innovazione digitale, ricerca e associazioni del territorio. I giovani saranno al centro del progetto, non solo come frequentatori, ma anche come protagonisti attivi delle attività e delle proposte.

Il progetto nasce dal percorso degli Open Labs della Bassa Romagna, attivati nell’ambito dell’Atuss, durante i quali la comunità ha potuto esprimere bisogni, desideri e proposte sulle attività e sugli spazi da realizzare. Ora l’Unione vuole passare dalla raccolta delle idee alla costruzione di una rete di soggetti in grado di dare concretezza all’iniziativa e, soprattutto, di garantirne la continuità nel tempo.

Per questo l’Amministrazione intende candidare Emaldi20 al bando regionale per lo sviluppo di ecosistemi territoriali innovativi, in attuazione degli indirizzi strategici per l’economia sociale, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera numero 1035 del 22 giugno 2026. Il bando sostiene la creazione di partenariati stabili tra enti pubblici, Terzo settore, soggetti dell’economia sociale, imprese e mondo della ricerca e dell’innovazione tecnologica.

La scelta dell’economia sociale risponde alla volontà di coniugare sostenibilità economica e finalità civiche, sociali e ambientali, generando valore condiviso per il territorio.

L’Unione cerca partner per costruire il progetto

Per presentare la candidatura è necessario costituire un partenariato. L’Unione ha quindi pubblicato un avviso di coprogettazione rivolto a una platea ampia di soggetti: enti del Terzo settore, cooperative, associazioni, fondazioni, imprese sociali, università, enti di ricerca e innovazione tecnologica, imprese private e altre pubbliche amministrazioni.

Gli enti del Terzo settore, che dovranno essere iscritti al Registro unico nazionale da almeno sei mesi, saranno chiamati a individuare al proprio interno il capofila di un’Associazione temporanea di scopo (Ats), che verrà costituita dopo l’eventuale approvazione del progetto. I partner selezionati contribuiranno alla realizzazione delle attività e dei servizi e si impegneranno a partecipare per tutta la durata del progetto e per almeno tre anni dopo la sua conclusione.

Come partecipare e la scadenza del 9 novembre

I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura attraverso il modulo online ElixForm, disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, entro le ore 13 di lunedì 9 novembre 2026.

Nella domanda occorrerà illustrare la propria esperienza sul territorio, le attività che si intendono proporre, i risultati attesi e il contributo che si potrà offrire alla sostenibilità futura dello spazio. Sarà inoltre possibile indicare eventuali beni o servizi da mettere a disposizione gratuitamente, proposte innovative e risorse economiche proprie da destinare alla realizzazione del progetto.

Dopo la verifica delle candidature sono previsti due incontri pubblici di coprogettazione. Saranno le occasioni per presentare il progetto, discutere le proposte, definire la composizione del partenariato e individuare il capofila dell’Ats costituenda.

L’accordo tra l’Unione e i partner sarà sottoscritto al termine del percorso, ma diventerà efficace soltanto se la Regione Emilia-Romagna ammetterà il progetto al finanziamento.