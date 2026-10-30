Movida a Marina di Ravenna, oltre la soglia il 57% degli alcoltest volontari: 2.394 casi su 4.185

Quasi sei persone su dieci tra quelle che hanno scelto di sottoporsi all’alcoltest volontario sono risultate oltre la soglia indicata. E il dato non riguarda soltanto i ragazzi più giovani: la fascia d’età più numerosa e con la percentuale più alta di positività è quella degli adulti tra i 26 e i 50 anni, in gran parte automobilisti. Sono alcuni dei numeri emersi dalla sesta edizione di “Movida Sicura/Estate Sicura – Alcoblow”, il progetto di prevenzione che durante l’estate ha coinvolto i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e la Polizia Locale di Ravenna nelle notti del sabato a Marina di Ravenna.

L’edizione 2026 si è svolta dal 27 giugno al 30 agosto, con dieci serate di presidio, compresa la notte di Ferragosto, dalle 21 alle 3.

In totale sono stati coinvolti 42 volontari del Nucleo ANC, per circa 725 ore di servizio donate. Le persone avvicinate e assistite sono state 4.321, mentre gli alcoltest gratuiti effettuati sono stati 4.185. Di questi, 2.394 hanno dato un risultato oltre soglia, pari al 57,2%.

Un dato significativo riguarda anche i minorenni: 419 quelli che hanno scelto di sottoporsi al test, 217 dei quali – il 51,8% – sono risultati oltre soglia. Ma, secondo quanto rilevato dai volontari, la fascia più numerosa e con la percentuale più alta di positività è quella compresa tra i 26 e i 50 anni, che rappresenta il 64% dei partecipanti. Un elemento che allarga il tema della guida dopo aver bevuto oltre il solo mondo dei giovanissimi.

Trenta interventi di soccorso e nove minorenni riaffidati alle famiglie

Nel corso delle dieci serate i volontari hanno effettuato circa 30 interventi di soccorso alla persona. In sette occasioni è stato necessario chiamare il 118 e cinque persone sono state ricoverate. Nove minorenni sono stati riaffidati ai genitori nel cuore della notte, mentre 14 sono state le segnalazioni alle Forze dell’Ordine. Nessuna sanzione è stata elevata: i volontari, infatti, non hanno poteri di polizia.

L’alcoltest, come sottolinea il Nucleo ANC, non è un controllo e non ha valore legale. È una prova gratuita, alla quale ci si sottopone volontariamente, pensata per offrire a chi sta per mettersi alla guida un’indicazione concreta e aiutarlo a decidere se sia il caso di lasciare le chiavi a un amico che non ha bevuto.

Proprio su questo aspetto il progetto ha registrato alcuni segnali positivi. I volontari hanno osservato una crescita della figura del “conducente designato”, il ragazzo o la ragazza che sceglie di non bere per poter accompagnare a casa gli amici. Dallo scorso agosto è stata inoltre rilevata una presenza più stabile di genitori e auto con conducente in attesa dei giovani all’uscita dei locali.

Un altro dato riguarda la provenienza delle persone incontrate: quasi una su due arrivava da fuori provincia, in particolare da Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Bergamo. Un pubblico che, al termine della serata, deve affrontare anche il viaggio di rientro verso casa.

La consegna degli attestati ai 42 volontari si è svolta giovedì 29 ottobre nella Sala Consiliare del Comune di Ravenna, alla presenza del sindaco Alessandro Barattoni e del comandante della Polizia Locale, Andrea Giacomini.

Prevenzione, non soltanto controlli: il ruolo dei volontari

È sul ruolo degli adulti e sull’importanza di offrire ai ragazzi modelli positivi che si concentra la riflessione di Isidoro Mimmi, presidente fondatore del Nucleo di Volontariato ANC Ravenna ODV. “Non possiamo chiedere ai giovani di apprezzare l’impegno, la competenza e il merito se non siamo capaci di renderli visibili”, scrive Mimmi, richiamando il valore di chi mette tempo ed esperienza al servizio degli altri, spesso lontano dai riflettori.

Una riflessione che parte anche dall‘esperienza concreta dei volontari a Marina di Ravenna. “Nelle notti di Marina di Ravenna i nostri volontari non hanno incontrato nemici da neutralizzare. Hanno incontrato ragazzi, alcuni spavaldi, altri smarriti, molti semplicemente soli”, osserva Mimmi. Il lavoro, spiega, non consiste nel fare ronde o sostituirsi alle Forze dell’Ordine, ma nell’essere una presenza riconoscibile, capace di prevenire, ascoltare e diventare un punto di riferimento.