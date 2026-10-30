Ravenna si racconta sui social: cinque content creator alla scoperta di arte e cultura

Dai mosaici patrimonio UNESCO alle sperimentazioni dell’arte contemporanea, dai laboratori artigianali ai luoghi legati alla memoria letteraria di Lord Byron. Ravenna ha aperto le porte del proprio patrimonio a cinque content creator, protagoniste di un educational di tre giorni pensato per far conoscere e raccontare la città attraverso nuovi sguardi e linguaggi digitali. L’iniziativa, conclusasi ieri, si è svolta dal 27 al 29 ottobre, con un itinerario tra alcuni dei luoghi più significativi dell’identità artistica e culturale ravennate.

Protagoniste dell’iniziativa sono state Sara Bini (@love_isintheairport), Stefania Bendato (@unaqualunque), Rosie Fluskey (@flyingfluskey), Shruti Priya (@spiral.flyer) e Helena Baes (@thefreedomtraveler).

Il programma si è aperto al Mar – Museo d’arte della città di Ravenna con un incontro di benvenuto e la visita alla mostra dedicata a Nicola Samorì, primo appuntamento di un percorso che ha messo in dialogo il patrimonio storico della città con le espressioni dell’arte contemporanea.

La giornata del 28 ottobre è stata dedicata ad alcuni dei luoghi più rappresentativi del patrimonio UNESCO ravennate: la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, il Battistero Neoniano e la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. Accompagnate da visite guidate, le partecipanti hanno potuto approfondire la storia dei monumenti e ammirare da vicino la straordinaria ricchezza dei mosaici, elemento distintivo dell’identità artistica e culturale di Ravenna.

Dalla scoperta dei capolavori musivi si è passati alla sperimentazione diretta, con un laboratorio di mosaico presso Amarganta, che ha permesso alle creator di avvicinarsi ai materiali, alle tecniche e ai gesti di questa antica tradizione artistica. Il pomeriggio è proseguito a Palazzo Rasponi dalle Teste con la visita alla mostra di Marcantonio, offrendo un ulteriore sguardo sulla creatività contemporanea.

L’ultima tappa è stata al Museo Byron, che ha arricchito l’itinerario con una prospettiva letteraria, approfondendo il legame tra il poeta inglese e Ravenna e il ruolo della città nella sua vicenda biografica e culturale.