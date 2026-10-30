Regolamento per l’assegnazione dei contributi agli ordini religiosi. Approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Faenza

Il Consiglio comunale di Faenza ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento che disciplina l’assegnazione dei contributi agli enti religiosi per la manutenzione e il recupero degli edifici di culto e delle strutture collegate.

La quota destinata a questa finalità resta fissata al 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria, ma con il nuovo provvedimento vengono definiti criteri, requisiti e procedure per distribuire le risorse attraverso avvisi pubblici biennali. Una prima assegnazione riguarderà anche le somme accumulate e non ancora distribuite dal 2019 al 2026.

L’assessore all’Urbanistica Samuele De Luca ha dichiarato: “L’approvazione di questo Regolamento consentirà di disporre di una disciplina organica e trasparente e permetterà di valorizzare, attraverso interventi di recupero e rigenerazione urbana, sia gli edifici storici sia le strutture che rivestono una particolare importanza sociale e culturale per la nostra città, come le opere parrocchiali o gli istituti religiosi a carattere educativo e assistenziale. Le risorse messe a disposizione contribuiranno concretamente a rendere questo patrimonio più moderno, sicuro e sostenibile, con particolare attenzione all’efficientamento energetico, alla sicurezza sismica e all’abbattimento delle barriere architettoniche.”

“Il Regolamento dà così attuazione all’art.9 della Legge Regionale 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” e alla delibera del Consiglio comunale n. 38 del 2919, confermando nel 7% la quota dei proventi da destinare a questa finalità – spiegano dal Consiglio Comunale -. Beneficiari dei contributi saranno gli enti esponenziali della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, dotati di un’organizzazione stabile sul territorio comunale”.

“I contributi saranno destinati alla realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana, restauro e consolidamento statico, manutenzione e qualificazione edilizia degli edifici di culto e delle relative strutture pertinenziali utilizzate per attività educative, sociali, culturali, ricreative e sportive, presenti sul territorio comunale – proseguono -. Le somme da destinare ai contributi saranno pari al 7% degli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria incassati nel biennio precedente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio”.

Il Regolamento definisce inoltre i criteri per la valutazione e la selezione degli interventi, che saranno ulteriormente specificati nei singoli avvisi pubblici. Tra gli elementi considerati avranno particolare rilievo la storicità degli edifici, la qualità degli interventi proposti e la rilevanza delle attività sociali e culturali svolte all’interno delle strutture.

L’assegnazione dei contributi avverrà attraverso avvisi pubblici con cadenza biennale, nei quali saranno indicati le risorse disponibili, le modalità di presentazione delle domande, la documentazione richiesta e i criteri di valutazione. “In sede di prima applicazione, il primo avviso pubblico consentirà di assegnare le risorse maturate e non ancora distribuite, relative alle annualità 2019-2026 – proseguono -. Potranno essere finanziati interventi già realizzati, in corso di esecuzione o ancora da avviare”.

Le domande saranno esaminate da un’apposita commissione, nominata dall’Amministrazione comunale, che provvederà alla valutazione delle proposte e all’assegnazione dei contributi.