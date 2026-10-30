Russi, 37 giovani diciottenni accolti in Consiglio comunale. La sindaca Palli: “Non siete il futuro, siete il presente”

Il Consiglio comunale di Russi ha accolto 37 ragazze e ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età, celebrando il loro ingresso nella vita adulta con un invito a partecipare attivamente alla vita della comunità. L’incontro si è svolto giovedì 29 ottobre, durante la seduta consiliare, rinnovando una tradizione con cui l’Amministrazione comunale dà il benvenuto ai nuovi maggiorenni e li avvicina alle istituzioni cittadine.

A ricevere i giovani nella sala del Consiglio è stata la sindaca Valentina Palli, che ha dedicato il proprio intervento al rapporto tra le nuove generazioni e la politica, sottolineando l’importanza di riconoscere ai ragazzi un ruolo attivo nelle decisioni che riguardano la città. «Se c’è un’affermazione che ultimamente faccio fatica a condividere, è che i giovani sono il futuro del nostro Paese – ha affermato Palli –. Perché dire che i giovani sono il futuro ignora che in realtà esistete già, che avete sogni, aspettative, rabbia e desideri. I giovani sono il presente di questo Paese ed è giusto che partecipino, che abbiano un punto di vista diverso da quello degli adulti e che pretendano che il mondo sia almeno un po’ simile a come lo vedono attraverso i propri occhi».

Nel suo discorso, la sindaca ha affrontato anche il tema della distanza che spesso separa il mondo degli adulti da quello dei più giovani, mettendo in discussione l’idea che le nuove generazioni siano poco interessate alla politica e alle questioni sociali.

«Si sente ripetere continuamente che i giovani sono disinteressati – ha proseguito –. Io credo che sia una delle più grandi sciocchezze che continuiamo a raccontarci. È esattamente il contrario: sono gli adulti che troppo spesso sono disinteressati ad ascoltare quello che i giovani hanno da dire. In questo Municipio, invece, troverete persone assolutamente interessate ad ascoltarvi».

«Una delle cose che noto quando incontro i giovani è che spesso mi dicono: “Dovreste fare questa cosa” – ha continuato la sindaca -. Io credo che il verbo giusto sia un altro: “Dovremmo fare insieme questa cosa”. Per rendere le nostre città e le nostre comunità più simili a come le desideriamo è necessario sentirsi parte del cambiamento. Nessuno verrà a suonarvi il campanello per chiedervi di partecipare: dovete essere voi ad alzare la mano, a proporre, a far sentire la vostra voce».

«Questo è il luogo della democrazia cittadina – ha poi ricordato la sindaca – e la vostra partecipazione alla vita pubblica è una risorsa preziosissima per questo territorio. Potete dire la vostra, a beneficio vostro, dei vostri coetanei e dell’intera comunità. Possiamo ragionare insieme sulle questioni del presente, perché so bene che quello che accade intorno a voi non vi lascia indifferenti».