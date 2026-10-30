Salina di Cervia, il PRI: “Scongiurata la chiusura, ora servono investimenti e un piano industriale”

“Il Pri di Cervia esprime soddisfazione per tutto il percorso fino a oggi intrapreso che ha scongiurato il rischio di chiusura dalla Società Parco della Salina.

Ipotesi che anche noi abbiamo contrastato sottolineando la necessità di evitare una situazione che avrebbe recato danni a tutta una città che da sempre ha profondi legami con la sua salina.

Legami non solo storici, ma soprattutto ambientali ed economici.

La discussione aperta ha poi messo in rilievo l’importanza del sale come elemento strategico per gli equilibri economici e ambientali. Senza la produzione che questo anno è risultata particolarmente generosa, come da noi sottolineato, ben altri costi avrebbero gravato sulla nostra comunità.

E non ci riferiamo solo ai problemi di bilancio, ma di quanto previsto nella convenzione Ministero/Comune di Cervia per il mantenimento e la manutenzione del sistema ambientale.

Quindi oggi prendiamo atto delle soluzioni raggiunte, ma questo per il Pri cervese è solo l’inizio di una nuova fase.

Una fase proiettata al futuro con la consapevolezza che solo dallo sviluppo dell’attività produttiva può garantire le risorse necessarie per investimenti anche su altre iniziative. Auguriamo che l’amministratore unico deliberato dall’assemblea dei soci sia consapevole della situazione a lui affidata perché la Salina va vissuta e gestita sapendo che rappresenta il cuore pulsante della comunità cervese.

Per questo oltre agli equilibri economici aziendali, che ovviamente sono di fondamentale importanza, dovrà affrontare una sfida più complessiva a partire da un “piano industriale” che non si limiti a garantire uno status quo, ma che preveda un programma di investimenti opportuni che permettano di superare i limiti ancora presenti.

Un piano proiettato al futuro che coinvolga il cuore della comunità intera”.