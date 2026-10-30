Sanità, de Pascale alla presentazione dell’ultimo rapporto Gimbe: “Le Regioni facciano fronte comune, la manovra va corretta”. La replica di Morrone (Lega)

La manovra del Governo sulla sanità accende lo scontro politico tra il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e il deputato della Lega Jacopo Morrone. Il primo denuncia l’insufficienza delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale e invita le Regioni a fare fronte comune per chiedere una correzione del provvedimento. Il secondo respinge le accuse, difende le scelte dell’esecutivo e attribuisce le difficoltà della sanità emiliano-romagnola alle politiche regionali e alla gestione della dirigenza sanitaria. Al centro del confronto ci sono i finanziamenti previsti dalla manovra, sui quali è intervenuto anche Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, esprimendo forti preoccupazioni per il futuro del sistema pubblico.

A Bologna il confronto tra quattro Regioni e la presentazione del rapporto Gimbe

Il dibattito si è svolto venerdì 30 ottobre nella Sala Fanti della Regione Emilia-Romagna, a Bologna, durante la tavola rotonda “Investire nella salute – Le sfide del Servizio sanitario nazionale”, voluta e organizzata da de Pascale e moderata da Luciano Fassari, direttore di Quotidiano Sanità.

La mattinata si è aperta con la presentazione dell’ultimo rapporto Gimbe, illustrato da Cartabellotta, ed è proseguita con un confronto tra gli assessori alla Sanità di quattro Regioni di diverso orientamento politico: Massimo Fabi per l’Emilia-Romagna, Monia Monni per la Toscana, Gino Gerosa per il Veneto e Paolo Calcinaro per le Marche.

De Pascale: “Le Regioni facciano fronte comune, la manovra va corretta”

A chiudere i lavori è stato de Pascale, che ha richiamato l’attenzione sulle conseguenze della proposta di manovra per la tenuta del sistema sanitario pubblico. «Quello di oggi è un momento importante, impreziosito dalla presenza di Gimbe e del suo presidente che ha messo in luce l’enorme criticità che l’ultima manovra del Governo non ha risolto, ma probabilmente aggravato», ha dichiarato il presidente della Regione, sottolineando anche il significato del confronto tra amministrazioni con modelli sanitari differenti.

Per de Pascale, il passaggio decisivo sarà la trattativa tra Governo e Regioni, chiamate a individuare una posizione comune prima dell’approvazione definitiva della legge di bilancio. «Sull’ultimo provvedimento dell’esecutivo è in corso una discussione molto importante, bisogna portare avanti una trattativa serrata perché la manovra venga corretta e ci siano le risorse necessarie. Altrimenti, l’alternativa rischia di essere uno scontro fra Regioni del nord e del sud e nessuno se lo può permettere».

Il presidente dell’Emilia-Romagna ha quindi sollecitato una presa di posizione della Conferenza delle Regioni, indipendentemente dalle maggioranze politiche che governano i diversi territori. «Credo ci siano tutte le condizioni per un’alleanza delle Regioni, a prescindere da chi le governa: l’anno scorso, riconoscemmo al Governo di avere adeguato il finanziamento sanitario coprendo l’inflazione e quindi, se le cose vengono fatte in maniera corretta, siamo sempre stati disponibili a riconoscerlo, ma quest’anno questo non avviene e dobbiamo chiederci se tutti siamo disposti a lavorare nell’interesse dei cittadini o del colore politico».

Il richiamo si è fatto ancora più netto nella parte conclusiva del suo intervento: «O adesso la Conferenza delle Regioni reagisce e batte un colpo o questa è la sua fine».

De Pascale ha infine chiamato in causa la copertura dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), le prestazioni che il sistema sanitario pubblico deve garantire ai cittadini: «Ormai in ogni rapporto, la Corte dei Conti dice che i Lea non sono coperti e su questo l’Emilia-Romagna non sta più zitta: è una scelta incostituzionale».

Cartabellotta (Gimbe): “Con la manovra si torna indietro”

Sulle risorse economiche si è soffermato anche Nino Cartabellotta, che ha messo a confronto gli stanziamenti annunciati con le richieste avanzate dal ministero della Salute e dalle Regioni.b«Con la proposta di manovra presentata dal Governo, si torna indietro. Lo stesso ministro Schillaci aveva chiesto un finanziamento di 5,5 miliardi, le Regioni di quasi sette, ma pare che ci saranno solo 2,4 miliardi in più, che aggiunti a quello dell’anno scorso fanno 3,4 miliardi».

Il presidente della Fondazione Gimbe ha espresso perplessità anche sugli strumenti di sostegno economico previsti dal provvedimento, distinguendoli dai finanziamenti destinati direttamente al Servizio sanitario nazionale. «Anche i bonus previsti non possono essere cumulati all’interno del Fondo sanitario nazionale, perché si tratta di sussidi a parte, le cui modalità di utilizzo mi lasciano molto perplesso: se fossero destinati a prestazioni extra Lea potrebbero anche avere un senso, ma se invece sono destinati anche ad acquistare prestazioni che sono erogate dal servizio sanitario nazionale non va bene per nulla».

«Oggi la vera sfida è, infatti, far recuperare attrattività al nostro sistema sanitario pubblico», ha concluso Cartabellotta.

Morrone (Lega): “Soliti slogan del Pd, la manovra contiene misure strutturali”

Alle critiche di de Pascale ha replicato il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, con una nota diffusa nella stessa giornata. Una risposta che contesta l’impostazione politica delle dichiarazioni del presidente regionale e rivendica gli interventi contenuti nella manovra.

«Il Pd è ormai affetto da un automatismo ideologico per il quale tutto ciò che fa il Governo di centro-destra è pregiudizialmente sbagliato. È un riflesso condizionato che rende il partito di Michele de Pascale assai poco credibile come alternativa all’attuale esecutivo», afferma Morrone.

Il parlamentare leghista contesta in particolare la definizione di misure prive di una visione complessiva, attribuita al presidente dell’Emilia-Romagna. «De Pascale, a stretto giro di posta con la presentazione della manovra del Governo, afferma che si tratta di “interventi spot senza visione”. È vero l’esatto contrario. Pur nelle note difficoltà geopolitiche e di margini stretti, la manovra va in una direzione ben precisa concentrando le risorse su misure strutturali per imprese e famiglie, garantendo stabilità e affidabilità finanziaria del Paese».

A sostegno della propria posizione, Morrone elenca una serie di provvedimenti che, secondo quanto riferisce, sarebbero previsti dalla manovra: dalla possibilità di andare in pensione a 64 anni con la cosiddetta “Quota 64” alla riduzione dell’Irpef al 33% per i redditi fino a 55mila euro, dalla flat tax al 15% fino a 100mila euro per le partite Iva all’eliminazione strutturale del bollo auto.

Il deputato richiama inoltre 2.500 euro tassati all’1% per i giovani lavoratori under 30, il voucher da 300 euro per gli over 75 con reddito da pensione fino a 28mila euro, l’estensione di un mese del congedo parentale retribuito all’80% e un contributo previdenziale di 100 euro annui per ogni nuovo nato fino al compimento dei 18 anni, incrementabile attraverso versamenti familiari.

«Se sono spot, allora viva gli spot», sostiene Morrone, che passa poi all’attacco delle politiche fiscali della sinistra. «La sinistra, al contrario, sa solo tassare (e de Pascale lo sa bene avendo alzato al massimo l’Irpef regionale e le altre gabelle) o creare voragini nei conti pubblici come il Superbonus 110% del governo Conte II (Pd e M5s) che pesa tuttora sui conti pubblici e ha innescato procedure d’infrazione europee».

Il punto di maggiore contrasto riguarda però la responsabilità delle difficoltà del sistema sanitario emiliano-romagnolo. Morrone respinge la lettura proposta dal presidente della Regione e rivendica l’incremento dei finanziamenti nazionali. «Anche i cosiddetti “tagli alla sanità” stanno solo nella propaganda piddina: il Fondo sanitario nazionale cresce di 3,4 miliardi rispetto al 2026, cinque miliardi di euro complessivi se si aggiunge il contributo per le spese mediche di 5,5 milioni di over 75. Il massimo che si poteva fare».