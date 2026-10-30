Sistemati il piazzale della stazione e via Stradello a Brisighella: lavori per 103mila euro

Sono in fase di conclusione i lavori di asfaltatura a Brisighella, che hanno interessato via Stradello e il piazzale della stazione ferroviaria, nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale da circa 103mila euro. Il cantiere, avviato nei giorni scorsi, ha già portato al completamento della nuova pavimentazione del parcheggio della stazione, mentre le ultime lavorazioni lungo via Stradello sono previste in conclusione nella giornata di oggi, venerdì 30 ottobre.

L’intervento ha riguardato il ripristino delle superfici stradali deteriorate, attraverso una serie di operazioni finalizzate a migliorare le condizioni della carreggiata e la sicurezza della circolazione. Dopo la fresatura della vecchia pavimentazione e la rimozione del materiale di risulta, sono state applicate le emulsioni bituminose necessarie a favorire l’adesione dei nuovi strati di asfalto, successivamente stesi con la vibrofinitrice e compattati mediante rullatura.

I lavori rientrano nel programma comunale dedicato alla conservazione e alla manutenzione della rete viaria, con particolare attenzione ai tratti che presentano condizioni di deterioramento e richiedono interventi per garantire una migliore percorribilità.

«L’intervento risponde alla necessità di preservare il patrimonio viario del territorio e di elevare i livelli di sicurezza per la circolazione veicolare, pedonale e ciclabile – dichiara Massimiliano Pederzoli, sindaco di Brisighella –. La cura costante della rete stradale rappresenta un impegno prioritario per la nostra amministrazione, volto a garantire una mobilità efficiente e a valorizzare le infrastrutture a servizio della collettività».