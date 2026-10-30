Un Giardino del Ricordo per le ceneri dei defunti: al Cimitero di Ravenna le opere dei giovani mosaicisti

Il Cimitero di Ravenna si arricchisce di un nuovo spazio dedicato alla memoria dei defunti, dove il mosaico diventa un elemento di raccoglimento e commemorazione. È stato inaugurato questa mattina, venerdì 30 ottobre, il Giardino del Ricordo, realizzato all’interno dell’area cimiteriale, nei pressi del Crematorio, per accogliere le ceneri dei defunti che non trovano una collocazione privata. Il progetto è nato dalla collaborazione tra Comune di Ravenna, Azimut e Accademia di Belle Arti di Ravenna, che ha coinvolto i propri studenti nella realizzazione di opere musive destinate ad arricchire lo spazio.

L’iniziativa ha permesso di trasformare un’area destinata a una funzione commemorativa in un luogo caratterizzato dalla presenza dell’arte pubblica, valorizzando una tradizione profondamente legata all’identità della città. Le opere sono state progettate e realizzate dagli allievi dell’Accademia, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con un intervento artistico permanente all’interno di un contesto particolarmente delicato.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato Massimo Cameliani, assessore del Comune di Ravenna, Stefano Di Stefano, amministratore delegato di Azimut Ravenna, Paola Babini, direttrice dell’Accademia di Belle Arti, Alberto Giorgio Cassani, vicedirettore dell’Accademia, e Leonardo Pivi, docente di Tecniche del mosaico.

«Con questo intervento – ha sottolineato Paola Babini – abbiamo inteso coniugare la commemorazione all’arte pubblica: nel nostro cimitero ci sono molte testimonianze di mosaico che si legano alla tradizione artistica della nostra città. Ringrazio Azimut per questo progetto, che ha costituito una importante esperienza per i nostri allievi, portandoli a confrontarsi con un progetto di arte pubblica».

La realizzazione del Giardino del Ricordo ha richiesto un confronto tra le esigenze tecniche legate alla destinazione dell’area e le proposte artistiche elaborate dagli studenti.

Stefano Di Stefano, amministratore delegato di Azimut, ha ricordato «l’incontro fra i nostri tecnici, gli allievi e i docenti dell’Accademia, mirato a capire come inserire delle opere d’arte all’interno di un luogo delicato e sensibile: un vero e proprio scambio tra la parte operativa e la parte artistica. Credo che siamo riusciti a fare qualcosa di tecnicamente valido e di artisticamente bello».

Cinque gli studenti autori dei mosaici che caratterizzano il nuovo spazio: Silvia Pasi ha realizzato la parte pavimentale, Matteo Bertaccini la grande pala che delimita il giardino e Irina Samokhina le fioriere. Hanno contribuito al progetto anche Parisa Degani e Lorenzo Baruzzi.