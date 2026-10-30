Zattere nel Candiano contro il transito di armi verso Israele. La mobilitazione continua a Marina di Ravenna

A Ravenna la mobilitazione del 30 ottobre non si è fermata al corteo della mattina. In una giornata che ha visto manifestazioni e scioperi in tutta Italia, con una partecipazione particolarmente significativa anche in diverse città portuali, la protesta ha avuto un secondo tempo a Marina di Ravenna.

Il corteo ha attraversato le strade del paese e si è poi raccolto lungo il canale Candiano, dove erano presenti alcuni manifestanti impegnati in un’azione simbolica di forte impatto: navigando su alcune zattere hanno rappresentato il blocco del porto contro il transito di armi dirette in Israele, sventolando bandiere palestinesi.

Un’immagine che ha dato un significato particolare alla seconda parte della giornata di protesta, riportando al centro il tema del ruolo dei porti nel transito degli armamenti e della richiesta di fermare le forniture militari verso le zone di guerra.

Tra le voci della mobilitazione c’è quella di Andrea Maestri, avvocato ravennate e attivista per i diritti civili, da tempo impegnato nella battaglia per la trasparenza sul transito di armi dal porto di Ravenna. Maestri era intervenuto anche durante il presidio della mattina davanti all’Autorità portuale, richiamando i valori della partecipazione, della pace e della giustizia.

Raggiunto a Marina durante la manifestazione, ha raccontato il significato dell’azione sul Candiano e l’emozione per una partecipazione che ha visto tanti giovani in piazza. “Un’azione simbolica estremamente significativa e di grande impatto emotivo – la definisce, descrivendo la scena dei manifestanti in acqua e della folla raccolta sulla banchina ad applaudire-. Ed è bellissimo e commovente perché è pieno di giovani, così tanti giovani impegnati e mobilitati su un’idea così importante come la difesa della pace, il no alla guerra, il no agli armamenti, la difesa dei diritti umani”.

Per Maestri, la giornata assume un significato particolare anche alla luce della storia e dell’immagine pubblica di Ravenna. “È un momento storico per questa città, che viene ricordata come la città del silenzio, ma oggi abbiamo fatto tanto rumore”. Un riferimento che si accompagna alla critica verso quello che considera il silenzio delle istituzioni e la mancanza di trasparenza sul transito di armamenti. Maestri richiama in particolare gli obblighi internazionali degli Stati in materia di prevenzione del genocidio e contesta la prosecuzione delle forniture militari a Israele.

L’esposto in Procura e la battaglia per la trasparenza

La protesta sul Candiano si collega direttamente anche all’iniziativa giudiziaria portata avanti da Maestri insieme alla giornalista Linda Maggiori. Dopo la recente pronuncia del Consiglio di Stato sulla vicenda dell’accesso agli atti relativi ai materiali transitati dal porto ravennate, i documenti del procedimento sono stati trasmessi alla Procura per rafforzare un esposto già depositato nel settembre 2025.

«Tutti gli atti del procedimento che c’è stato davanti al Consiglio di Stato, in particolare l’esito di quel procedimento e tutta la documentazione che noi avevamo allegato a supporto, l’abbiamo trasferita, riversata in Procura per irrobustire l’esposto che avevamo già depositato a settembre del 2025», spiega Maestri. “La richiesta – spiega – è che la magistratura approfondisca i fatti e verifichi l’eventuale esistenza di violazioni della legge 185 del 1990, che disciplina il controllo sull’esportazione, l’importazione e il transito dei materiali di armamento, o di altre disposizioni in materia di autorizzazioni e controlli”.

Maestri richiama il dato delle 225 tonnellate di materiale bellico che sarebbero transitate dal porto di Ravenna nel 2025. Ma chiede di fare chiarezza anche su eventuali movimentazioni successive e sul transito di materiali a duplice uso, civile e militare, i cosiddetti dual use, come l’alluminio destinato a impieghi militari e il nitrato di ammonio, utilizzabile anche come precursore di esplosivi.

“C’è da andare a fondo e i giovani, i lavoratori, gli insegnanti, i portuali, gli avvocati, i giuristi, tutti i cittadini e le cittadine che oggi hanno riempito le piazze di questa città e anche l’area del porto chiedono trasparenza ma anche giustizia”.

La vittoria al Consiglio di Stato e una mobilitazione che continua

Maestri torna anche sulla vicenda giudiziaria condotta insieme a Linda Maggiori, sottolineando il valore della pronuncia del Consiglio di Stato per il diritto di accesso alle informazioni attraverso il FOIA, lo strumento di accesso civico generalizzato. “È stata una giornata straordinaria. Come abbiamo detto, noi siamo riusciti a portare a casa una vittoria molto importante, una vittoria storica nelle aule giudiziarie, perché abbiamo ottenuto una sentenza che farà giurisprudenza sul principio di trasparenza, sul diritto del giornalismo d’inchiesta di accedere alle informazioni attraverso lo strumento del FOIA”.