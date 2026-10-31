Allerta meteo gialla per vento e stato del mare dalla mezzanotte di oggi, sabato 31 ottobre, alla mezzanotte di domani, domenica 1 novembre
Dalla mezzanotte di oggi, sabato 31 ottobre, alla mezzanotte di domani, domenica 1 novembre, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 103, gialla per vento e stato del mare. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna.
Per la giornata di domenica 1 novembre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore. È previsto mare agitato al largo. Non si escludono, per effetto del perdurare del moto ondoso, localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.
Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione lungo i viali alberati, nelle aree verdi e nei parchi; non accedere a moli e dighe foranee.