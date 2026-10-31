Bando commercio, Pri Ravenna lo accoglie come un segnale importante: “Ora però serve un passo in più per il centro”

Laura Beltrami.

Il Pri ravennate accoglie con grande soddisfazione il bando da 286mila euro promosso dal Comune di Ravenna per sostenere chi apre una nuova attività o ristruttura quella esistente in centro storico, Darsena, Borgo San Rocco e San Biagio.

È una misura concreta che va nella direzione giusta: fino a 15mila euro per i nuovi insediamenti e fino a 10mila per le riqualificazioni sono risorse che possono fare la differenza per tante micro e piccole imprese, che sono l’ossatura della nostra città.

“Vogliamo ringraziare il Sindaco Barattoni per l’attenzione costante verso il tessuto commerciale e lo sviluppo della città e il Vicesindaco Fusignani per il lavoro prezioso e concreto sul fronte della sicurezza urbana, che ha reso Ravenna un esempio virtuoso a livello nazionale” dichiarano Laura Beltrami, Segretaria provinciale Pri Ravenna e Nives Raccagni, Segretaria comunale Pri Ravenna.

Beltrami e Raccagni sostengono che sicurezza e commercio vivo sono legati a doppio filo: “Senza negozi aperti e luci accese non c’è sicurezza, e senza sicurezza non c’è commercio. Ora però, come Pri di Ravenna, crediamo sia il momento di fare un passo in più e questo bando deve essere l’inizio di un ragionamento più ampio su come dare una nuova veste al nostro centro storico”.

Secondo le segretarie Pri serve un grande piano di cura e bellezza: dalla manutenzione dei selciati e dell’arredo urbano, a una migliore illuminazione, a più verde e decoro, a vetrine più curate e insegne più armoniche. Un centro che deve tornare ad essere bello da vivere, non solo da attraversare ma che non può prescindere da un impegno che deve essere reciproco.

“Infatti anche il commercio deve avere il coraggio di ripensarsi, dimenticando dinamiche del passato che non torneranno più perché oggi vince chi sa unire qualità, accoglienza, identità, servizio e innovazione” -affermano Beltrami e Raccagni, aggiungendo- “Chi sa trasformare la bottega in un’esperienza, in un luogo di relazione. In questo passaggio, il lavoro delle associazioni di categoria – Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA – è fondamentale. Stanno accompagnando le imprese in una trasformazione difficile, con formazione, digitalizzazione, sostegno concreto e capacità di ascolto”.

In conclusione nel loro intervento le segretarie Pri dichiarano: “In tutto questo occorre anche non dimenticare il forese. Perché se il centro soffre, il forese soffre ancora di più. Ogni chiusura di un negozio, di un bar, di una bottega artigiana nelle nostre frazioni significa un presidio in meno, meno servizi per i cittadini più anziani, meno luce, meno comunità. Serve tenere alta l’attenzione anche lì, perché una Ravenna forte si misura anche da come stanno le sue frazioni più lontane.