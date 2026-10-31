Commemorazione dei Caduti e Festa dell’Unità Nazionale: cerimonie e iniziative a Russi e nelle frazioni dall’1 al 5 novembre

L’Amministrazione comunale di Russi ha organizzato un calendario di iniziative per commemorare i Caduti di tutte le guerre e celebrare il 108° anniversario della fine della Prima guerra mondiale. Dall’1 al 5 novembre sono previste cerimonie, cortei, deposizioni di corone e celebrazioni religiose nel capoluogo e nelle frazioni di Godo, San Pancrazio, Pezzolo e Chiesuola. Il programma si concluderà con uno spettacolo teatrale di Elena Bucci, a ingresso gratuito.

In occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che ricorre il 4 novembre, il Comune invita la cittadinanza, le associazioni d’Arma e le associazioni civili a prendere parte alle commemorazioni. Una ricorrenza che richiama la conclusione della Prima guerra mondiale, sancita dall’armistizio di Villa Giusti, ma che vuole essere anche un momento di riflessione sui conflitti del presente. L’Amministrazione esprime infatti l’auspicio che l’umanità possa arrivare alla fine di ogni guerra, dando vita a un mondo fondato sulla libera e fraterna convivenza tra i popoli.

Le celebrazioni prenderanno il via domenica 1° novembre a Godo, dove alle 8.45 partirà dal centro un corteo diretto al Parco della Rimembranza. Alle 10 sarà celebrata la Santa Messa in suffragio di tutti i Caduti.

La giornata di lunedì 2 novembre vedrà invece diversi appuntamenti distribuiti sul territorio. A Pezzolo, alle 8.15, sarà deposta una corona presso la chiesa di Santa Maria, seguita alle 8.30 dalla Messa commemorativa. A Chiesuola, il corteo partirà dal centro alle 9.15 e sarà seguito dalla celebrazione religiosa.

A Russi, sempre lunedì 2 novembre, le commemorazioni inizieranno alle 10.30 con la deposizione di una corona al monumento dei Caduti dell’Aeronautica, in via Gucci. Alle 11, al cimitero, sarà celebrata la Santa Messa in suffragio di tutti i Caduti, accompagnata dall’esibizione della Banda Città di Russi.

Le iniziative proseguiranno mercoledì 4 novembre, nel giorno della Festa dell’Unità Nazionale. Alle 10, a Russi, è prevista la deposizione di una corona al monumento di Largo Bersaglieri 6° Reggimento. A San Pancrazio, invece, il corteo partirà alle 10.30 da via G. Randi, nei pressi della vecchia rampa del fiume Montone, mentre alle 10.45 sarà celebrata la Messa in memoria dei Caduti.