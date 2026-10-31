Economia in difficoltà, Legacoop Romagna boccia la manovra: “Servono interventi strutturali, non misure frammentate”
Inflazione in aumento, Pil fermo e salari che non tengono il passo con il costo della vita. Legacoop Romagna esprime forte preoccupazione per il quadro economico nazionale e critica la Legge di Bilancio 2027, giudicata inadeguata ad affrontare le difficoltà di famiglie e imprese.
Secondo l’associazione, i dati Istat di ottobre confermano una situazione sempre più delicata, con un’inflazione indicata al 5,4% e una crescita economica nulla. Un contesto che si ripercuote anche sulla Romagna, dove le incertezze coinvolgono cittadini, istituzioni e sistema produttivo.
Nel mirino di Legacoop finiscono soprattutto i 26 miliardi della manovra, ritenuta caratterizzata da interventi frammentati, proroghe e agevolazioni prive di una strategia di lungo periodo. “La scarsità delle risorse renderebbe indispensabili una visione e una programmazione di lungo periodo, che invece manca totalmente”, sottolinea l’associazione.
Particolarmente esposti alle difficoltà economiche sarebbero alcuni comparti strategici del territorio, dall’agroindustria alla pesca, dalla logistica alla grande distribuzione, fino alle filiere industriali legate al trasporto su gomma, penalizzate dall’aumento dei carburanti. Preoccupazione anche per la sanità e per l’assenza, secondo Legacoop, di politiche incisive sul fronte abitativo.
Richiamando le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull’impatto dell’inflazione e della debole crescita salariale sul tenore di vita dei cittadini, Legacoop Romagna rivolge infine un appello ai parlamentari eletti nel territorio affinché intervengano durante l’iter della manovra.
“Attraverso gli emendamenti e gli interventi, provate a utilizzare meglio le poche ma importantissime risorse che la Legge Finanziaria mette a disposizione. I romagnoli ve ne saranno grati”, conclude l’associazione.