Gioacchino Chiavetta riconfermato alla guida del Gruppo Territoriale Lugo e Bassa Romagna del Movimento 5 Stelle

Gioacchino Chiavetta è stato confermato Rappresentante del Gruppo Territoriale Lugo e Bassa Romagna del Movimento 5 Stelle. La riconferma è arrivata al termine della votazione che si è svolta venerdì 30 ottobre a Lugo, chiamando gli iscritti a scegliere la guida del gruppo per il nuovo mandato.

Il risultato viene accolto positivamente dai vertici regionali e provinciali del Movimento, che sottolineano l’importanza della continuità nel lavoro politico svolto sul territorio e della partecipazione degli iscritti alle attività locali.

«La conferma di Gioacchino Chiavetta rappresenta un elemento di continuità per il lavoro svolto in questi anni sul territorio. I Gruppi Territoriali sono il primo luogo nel quale il Movimento vive concretamente, attraverso il confronto tra gli iscritti, l’ascolto dei cittadini e la costruzione delle iniziative politiche locali», dichiarano i coordinatori regionali del Movimento 5 Stelle Emilia-Romagna, il senatore Marco Croatti e Gabriele Lanzi. «Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato alla votazione e auguriamo a Gioacchino buon lavoro per il nuovo mandato», aggiungono i due coordinatori.

Sulla riconferma interviene anche Massimo Bosi, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle di Ravenna, che richiama l’impegno richiesto a chi assume un ruolo di responsabilità nell’organizzazione territoriale. «Chi decide di assumersi la responsabilità di guidare un Gruppo Territoriale mette a disposizione tempo, energie e presenza. La riconferma di Gioacchino ci permette di proseguire un percorso già avviato e di continuare a rafforzare il Movimento nella Bassa Romagna, lavorando per coinvolgere sempre più iscritti e cittadini nelle nostre attività».