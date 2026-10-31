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Il Polo Tecnico Professionale di Lugo tra le cinque scuole più internazionali d’Italia

31 ottobre 2026 | 16:21
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di R. L.

R. L.

Il Polo Tecnico Professionale di Lugo tra le cinque scuole più internazionali d’Italia

Importante riconoscimento per l’IIS Polo Tecnico Professionale di Lugo, premiato dalla Fondazione Intercultura tra le cinque scuole più internazionali d’Italia. Il riconoscimento, assegnato nell’ambito del premio “Scuole Modello per l’internazionalizzazione”, è stato consegnato il 29 ottobre a Roma, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Un risultato che valorizza l’impegno dell’istituto nei progetti Erasmus+, nella mobilità studentesca e nella formazione internazionale dei docenti, offrendo agli studenti opportunità di crescita linguistica, culturale e personale. Un motivo di orgoglio per Lugo e per tutta la Bassa Romagna.