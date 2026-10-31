Nuoto Sub Faenza, i Master pronti al debutto stagionale: 26 atleti in gara a Bologna

I Master del Nuoto Sub Faenza si preparano alla stagione 2026-2027, che vedrà una quarantina di atleti impegnati nelle competizioni Fin e Uisp.

Il primo appuntamento è fissato per il 15 novembre a Bologna, con 26 nuotatori al via del 23° Trofeo De Akker. Tra le novità l’arrivo del nuovo allenatore Edoardo Rimini, che subentra a Yuri Bruschi.

Il calendario proseguirà con il Trofeo Riccione (28-29 novembre), i Campionati Italiani Indoor a Napoli (6-8 dicembre) e il Trofeo Città di Ravenna a Pinarella di Cervia (9-10 gennaio).

La squadra, coordinata da Stefano Schiumarini, è aperta anche a nuovi iscritti.