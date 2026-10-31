OraSì Basket Ravenna si prepara ad affrontare Montecatini. Coach Aniello: “Pronti a lottare davanti ai nostri tifosi”
Domani alle 18 arriva al PalaCosta la Fabo Herons Montecatini per la sesta giornata di Serie B Nazionale. Una squadra con un roster profondo e di talento che arriverà a Ravenna con determinazione ed entusiasmo dati da quattro vittorie consecutive.
Per presentare la partita coach Aniello parte dalle ultime due uscite dei giallorossi contro San Severo e Lucca: “L’aspetto più problematico è stato l’approccio: siamo entrati in partita con poca energia e poca attenzione, permettendo agli avversari di prendere fiducia e imporre il loro ritmo. Quando succede, diventa più difficile ritrovare equilibrio e giocare secondo la nostra identità.
Può essere fisiologico che una squadra giovane abbia qualche alto e basso, anche all’interno della stessa partita, ma non deve assolutamente diventare un alibi. La crescita passa proprio dal riuscire a riconoscere questi momenti e reagire con maggiore lucidità e continuità. Sono due sconfitte simili, quindi dobbiamo essere bravi a imparare da quello che è successo.”
Sulla squadra toscana e sulla partita di domani: “Montecatini ha talento ed esperienza: dovremo limitare gli errori e non concedere ritmo. È una squadra che viene da quattro vittorie consecutive, dimostrando di saper sopperire all’assenza importante di Buendía e proponendo tanti quintetti diversi. Per invertire la rotta serviranno energia, gioco di squadra e continuità per tutti i quaranta minuti.
Sarà una partita stimolante: affrontiamo una squadra di alto livello e giochiamo davanti al nostro pubblico. Dovremo viverla con entusiasmo e mente libera, restando concentrati sui nostri principi e pronti a lottare davanti ai nostri tifosi. Contro Siena e Faenza l’energia e la fiducia ci hanno aiutato a trovare ritmo: vogliamo ritrovare quelle sensazioni e metterle in campo fin dalla palla a due.”