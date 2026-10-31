Ravenna. Al convegno Ancrel la Legge di Bilancio e la Riforma della Corte dei Conti i temi in pole position
Nella mattinata di sabato 31 ottobre al Palazzo del Congressi si è svolto l’evento nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali alla presenza di oltre 600 persone.
Le novità per la finanza pubblica portate dalla nuova Legge di Bilancio e dalla Riforma dei Conti sono stati i momenti focali del convegno nazionale Ancrel.
“Nuovi assetti e riforme nella PA locale” che si è svolto a Ravenna sabato mattina presso il Palazzo del Congressi.
Oltre 600 le persone iscritte, in presenza e online, tra revisori e commercialisti venuti a Ravenna da tutta Italia, per aggiornarsi sulle ultime novità in materia di finanza pubblica.
Il convegno si è diviso in 5 panel su temi all’ordine del giorno: oltre agli approfondimenti sulla Legge di Bilancio e la Riforma della Corte dei Conti si è parlato di cosa ha lasciato in eredità il PNRR e delle prospettive future per i fondi comunitari; dell’introduzione per le Pubbliche amministrazioni della contabilità Accrual e del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica a 10 anni dalla sua istituzione.
“Stiamo vivendo un momento caldissimo in materia di finanza pubblica e il ruolo di Ancrel risulta ancora più prioritario nell’assistere e sostenere le pubbliche amministrazioni nel loro operato – ha sottolineato Marco Castellani, presidente Ancrel. L’assemblea annuale di Ancrel è come sempre un’occasione per riflettere sulle ultime novità, in particolare sulla Legge di Bilancio appena approvata, e per confrontarci con chi ha scritto leggi e riforme”.