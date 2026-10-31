Ravenna. Al convegno Ancrel la Legge di Bilancio e la Riforma della Corte dei Conti i temi in pole position

Nella mattinata di sabato 31 ottobre al Palazzo del Congressi si è svolto l’evento nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali alla presenza di oltre 600 persone.

Le novità per la finanza pubblica portate dalla nuova Legge di Bilancio e dalla Riforma dei Conti sono stati i momenti focali del convegno nazionale Ancrel.

“Nuovi assetti e riforme nella PA locale” che si è svolto a Ravenna sabato mattina presso il Palazzo del Congressi.

Oltre 600 le persone iscritte, in presenza e online, tra revisori e commercialisti venuti a Ravenna da tutta Italia, per aggiornarsi sulle ultime novità in materia di finanza pubblica.

Il convegno si è diviso in 5 panel su temi all’ordine del giorno: oltre agli approfondimenti sulla Legge di Bilancio e la Riforma della Corte dei Conti si è parlato di cosa ha lasciato in eredità il PNRR e delle prospettive future per i fondi comunitari; dell’introduzione per le Pubbliche amministrazioni della contabilità Accrual e del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica a 10 anni dalla sua istituzione.